 

Спикер “Талибана” заявил, что непризнание правительства талибов в Афганистане “может превратиться в проблему для всего мира”

31.10.2021, 21:22, Новости дня
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С момента захвата талибами власти в Афганистане их правительство не признала ни одна страна мира, подчеркивает агентство.

Муджахид сказал, что в случае, “если непризнание будет продолжаться, проблемы Афганистана будут продолжаться, это будет проблемой региона и может превратиться в проблему для всего мира”.

По его мнению, талибы и США в последний раз вступили в войну из-за отсутствия дипломатических отношений, а вопросы, которые стали причиной войны, “можно было решить путем переговоров и политического компромисса”.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны. После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Вывод американских войск начался в апреле 2021 года. Боевикам “Талибана” удалось взять под контроль практически всю страну к 15 августа, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

Однако на самом деле в провинциях Афганистана талибы вводят более жесткие правила, чем обещали, и реальное положение дел в стране резко контрастирует с попытками “Талибана” представить миру более умеренный и лояльный правам человека имидж своего режима, сообщила 29 октября правозащитная организация Human Rights Watch.

В ООН заявили, что страна после захвата талибами власти оказалась на грани голода.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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