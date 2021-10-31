 

За Терехова на выборах мэра проголосовали почти 54% харьковчан – экзит-полл

31.10.2021, 21:22, Новости дня
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Бывший народный депутат Украины Михаил Добкин набрал 24,5% голосов, кандидат от партии “Европейская солидарность” Александр Скорик – 6,7%, кандидат от партии “Национальный корпус” Константин Немичев – 5,3%, самовыдвиженец Алина Мустафаева набрала 4,3% голосов, Владимир Плетнев от Партии Шария – 3,3%, самовыдвиженец Денис Ярославский – 1,5%.

Социологический опрос проводился на выходе с избирательных участков по заказу областной организации Комитета избирателей Украины. Метод опроса – анонимное заполнение анкет. Было опрошено 7490 человек.

“По результатам экзит-полла на выборах харьковского городского головы победил Игорь Терехов, набравший 54% голосов”, – резюмировали в сообщении.

https://www.facebook.com/newimagemg/posts/1717453601782222

По данным гражданской сети “Опора” в Facebook, явка избирателей на выборах мэра Харькова на 20.00 составила 28,6%, погрешность – 1,1%.

“В 2015 году на местных выборах по состоянию на это время явка составляла 45,5% избирателей”, – уточнили в “Опоре”.

https://www.facebook.com/cn.opora/posts/10158244923070108

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова прошли 31 октября. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

На должность мэра Харькова претендовали 10 кандидатов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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