«Лезут не в свои бизнес-схемы»

Полпред Чечни в СЗФО Ислам Хизриев, пойманный с наркотиками, сразу попал в больницу, перенес операцию и оказался для ареста недоступен.

Днем 26 октября в Московском районе Петербурга сотрудники ГИБДД остановили «Порше Кайен», за рулем, как сообщала питерская «Фонтанка», оказался полномочный представитель Чеченской Республики в Северо-Западном федеральном округе Ислам Хизриев. Как выяснила «Новая», правил он не нарушал. Во всяком случае, камерами наружного наблюдения, которыми нашпигована правительственная трасса, никаких нарушений зафиксировано не было. Но «Порше» все-таки остановили, а потом еще и тщательно досмотрели. И обнаружили в машине 3 грамма белого порошка. Через некоторое время в сводках ГУ МВД по Питеру и области появится сообщение, что в машине нашли наркотический психостимулятор, какой именно — не уточняется.

Дальнейшие действия полиции можно трактовать двояко. Пресс-служба ГУ МВД по Питеру и области никаких комментариев не дает. Известно, что водителя задержали и доставили в 33-й отдел полиции Московского УМВД. Там провели медицинское освидетельствование, и оно показало, что Хизриев управлял машиной в состоянии наркотического опьянения. Анализ крови, по некоторым данным, показал в организме наличие наркотика. Было возбуждено уголовное дело о незаконном наркообороте в крупном размере. Чеченского полпреда задержали на 48 часов, а на следующий день должны были доставить в суд для избрания меры пресечения.

Согласно закону Чеченской Республики (ЧР) от 23 ноября 2006 года, «представительство ЧР — постоянно действующий государственный орган ЧР, создаваемый для обеспечения внешних связей ЧР… а также отношений с субъектами Российской Федерации». Под отношениями подразумеваются, читаем в законе, «торгово-экономические, научно-технические, экологические, культурные, гуманитарные связи с регионами, где действует представительство». Деятельность представительств финансируется из бюджета республики, а полпред назначается ее президентом. Таким образом, Хизриев обладает статусом госслужащего, примерно равным вице-губернатору субъекта РФ.

Арест такого чиновника с «белым порошком» в машине и следами наркотика в крови не мог оказаться спонтанным.

Как сообщили «Новой» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Хизриева в суд так и не доставили. Вместо него судье представили справку, согласно которой в ночь с 27 на 28 октября у Хизриева вдруг так ухудшилось состояние здоровья, что пришлось везти его в Елизаветинскую больницу, и там полпреду была проведена некая операция. Какая именно, узнать не удалось. В настоящее время Хизриев находится в охраняемой палате.

Бой один на один

— Остановка машины не была случайной, — рассказал «Новой» источник в УМВД Московского района. — Сотрудники ГИБДД получили приказ остановить и досмотреть именно эту машину. Место для остановки тоже было выбрано не случайно: офис представительства Чечни в СЗФО находится на Новорощинской улице — в полукилометре от места, где остановили «Порше» Хизриева. Такая же «засада» была устроена и у дома на Петровской косе, где живет Хизриев.

От кого пришел приказ на остановку и досмотр, источник не знает.

В криминальном мире Петербурга задержание полпреда вызвало некоторое возбуждение. В отличие от Москвы, где «чеченские» ОПГ претендовали в свое время чуть ли не на главные роли в бандитских раскладах, в Петербурге они долгое время на рожон не лезли. Причин для этого было несколько, одним из «стопоров» служил бывший «крестный отец» и «ночной губернатор» города, бывший лидер «тамбовского» ОПС Владимир Барсуков (Кумарин).

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— В конце 1980-х — начале 1990-х чеченцы имели в Питере довольно сильные позиции, — рассказал «Новой» бывший бригадир «тамбовского» ОПС (Ф. И. О. имеется в редакции). — Они тогда работали вместе с ингушами и дагестанцами, крышевали несколько рынков, которые в ту пору на каждом пустыре появлялись. Курировали перевалку цветного металла из Мурманской области в страны Балтии. Под ними же работало несколько точек общепита, в том числе популярный в то время ресторан «Восток» в Приморском парке (сейчас на его месте построен апарт-отель. — М. Л.).

Именно с этим заведением связана история, которая могла привести к первой криминальной войне в летописях «бандитского Петербурга». Начаться она могла с конфликта между «чеченскими» и «тамбовскими», и будущее их противостояние на северо-западе страны могло выглядеть тогда по-другому.

В конце 1980-х «Восток» был популярен среди тех, кого позже станут упоминать в криминальных сводках как столпов бандитского движения. Будущие авторитеты любили посидеть там вечерами, после насыщенных рэкетирским трудом дней. В их числе называют уроженца Тамбовской области, будущего депутата парламента Ленобласти Андрея Рыбкина (умер в тюремной больнице имени Гааза в 2012 году. — М. Л.). Мастер спорта по греко-римской борьбе и один из ближайших сподвижников Кумарина (в те годы еще не поменявшего фамилию) пришел в ресторан уже навеселе. Накатив еще пару стаканов, Рыбкин и двое его друзей стали агрессивны. Администратор ресторана, он же представитель «чеченской крыши», сделал им замечание. В ответ получил хук слева, затем прямой справа, а потом добивание ногами.

Андрей Рыбкин

Рыбкин с друзьями покинули ресторан, не дожидаясь появления «крыши». А та явилась через полчаса. Опросив персонал и гостей, чеченцы выяснили, кто был зачинщиком драки. Днем позже Рыбкина выловили у Петропавловской крепости в разгар его трудодня, когда тот собирал дань с шашлычников. Его силком затащили в «девятку» и увезли.

«Тамбовские» готовы были вступиться за земляка любыми методами. Но когда стволы уже были расчехлены, а «тамбовцы» собрались обрушиться на подкрышные объекты чеченцев, от тех поступило неожиданное предложение: решать конфликт «по-пацански» — боем один на один. И в подтверждение слов чеченцы отпустили Рыбкина без ущерба для его здоровья и без всякого выкупа. «Тамбовцам» не оставалось ничего иного, как принять вызов. В конце концов Рыбкин был мастером спорта по борьбе, активно занимался боксом и восточными единоборствами. То есть вполне мог претендовать на победу в честном бою.

Поединок состоялся через несколько дней у гостиницы «Ленинград» (ныне «Санкт-Петербург»). Посмотреть на это съехались представители практически всех бандитских группировок Питера. Кавказцы выставили против Рыбкина мастера спорта по тяжелой атлетике (штангиста, двукратного чемпиона СССР, победителя Игр доброй воли 1986 года, будущего министра спорта Ингушетии) Руслана Балаева.

Руслан Балаев на Играх доброй воли 1986 г. Фото: РИА Новости

Поначалу более проворный и легкий Рыбкин навязывал свой рисунок боя более тяжелому противнику. Резкое сближение, удар ногой или рукой и быстрый отскок, не дававшие Балаеву времени на ответный удар.

Казалось, Рыбкин выигрывает. Но Балаев крепко держал удар и ждал своего момента. Во время одной из атак Рыбкин чуток задержался с отскоком, и Балаев успел нанести ответный хук. Будущий депутат откровенно «поплыл» и не успел разорвать дистанцию. Если бы Балаев дал ему хоть пару секунд передышки, он мог бы прийти в норму. Но штангист неожиданно провел классическую «вертушку» в лучших традициях Голливуда — удар ногой по голове в прыжке с разворота. Рыбкин получил полноценный нокаут и на несколько минут выпал из реальности. Когда он пришел в себя, то увидел склонившееся к нему лицо лидера группировки «великолукских» Степаныча (Николая Гавриленкова), работавшего на поединке судьей. «Тренироваться надо, Андрюша», — покачал тот головой и, презрительно усмехнувшись, ушел к своей машине. Кавказцы уехали как победители.

«Позор забыт не был…»

«Тамбовские» не рвались взять реванш немедленно только потому, что до конца 1990-х большинство самых активных из них были заняты.

— Нас почти в полном составе «приняли» по 148-й (вымогательство в УК РСФСР) в 1989-м, — вспоминает бывший бригадир. — Дали по четыре-пять лет. Сергеич (Барсуков) обращался к Степанычу за помощью, но тот отказал. Почти все мы вышли досрочно в 1991-м. Именно тогда мы и организовались в самостоятельный коллектив. Трудно было, особенно поначалу. Со всех сторон давили: и «малышевские», и «казанские», и «синие» (воры), потом и «великолукские». А Сергеич всегда чуял, когда лучше отступить, а когда пора показать зубы. В проигрышные свары не ввязывался и нам не давал. Постепенно коллектив стал солидным по количеству бойцов, причем вооруженных легально — как частные охранники.

«Стрелки» все чаще проходили с позиции силы, мы реже шли на компромиссы, особенно с кавказцами, уважающими силу.

В июне 1994 года киллер расстрелял «Мерседес» Кумарина, тот лишился правой руки, но выжил. А ровно через год был застрелен Степаныч. Вслед за ним в мир иной переселились более десятка «великолукских», в том числе их «штатный киллер» Валерий Гаврисенко. В феврале 1996 года в ресторане гостиницы «Невский палас» произошло покушение на младшего брата Гавриленкова — Виктора. Погибли двое его охранников, случайной жертвой стал посетитель ресторана, сам Гавриленков был ранен, но выжил. Позже он уедет в Испанию, и это станет концом первой из конкурировавших с «тамбовскими» группировки. Потом туда же, в Испанию, уедет и лидер «малышевских», но сначала посидит в «Крестах». Заматеревшие «тамбовцы» займут в криминальном Петербурге лидирующее положение. Вот тут-то они и возьмут долгожданный реванш: фактически наступит конец «чеченскому бизнесу» в Петербурге.

Санкт-Петербург. Владимир Барсуков (Кумарин), обвиняемый в организации преступного сообщества, во время оглашения приговора в Куйбышевском районном суде, 2019 г. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

— Если бы тогда кавказцы смогли организоваться, как они сделали это в Москве, то вполне могли составить нам конкуренцию, — считает источник «Новой» из «тамбовцев». — Они парни резкие, порой безбашенные, готовы идти до конца в любой ситуации, так что с ними трудно бы пришлось. Много крови могло пролиться.

Но в 1993-94 годах больше половины чеченцев сдернули к Дудаеву. Оставшиеся схлестнулись с азербайджанцами за контроль над овощными рынками, а к Сергеичу пришли помощи просить. Но тот о позоре, который через Рыбкина лег на всех «тамбовских», не забыл. Он и чеченцам отказал, и азербайджанцев не поддержал, дал им самим разбираться и людей терять. Потом УБОП включился и стал массово задерживать чеченцев и ингушей (13 марта 1995 года по подозрению в разбойном нападении был арестован «герой» схватки у гостиницы «Ленинград» Балаев, через год его отпустили, но из Питера он перебрался в Москву, потом в Ингушетию. — М. Л.). В нашей среде ходили слухи, что это Кумарин ментам информацию подбрасывает и их руками от кавказцев избавляется. Лично я в это не верю, но после смерти Кости Могилы (Константин Яковлев, лидер «могиловского» ОПС, убит в Москве 26 мая 2003 года. — М. Л.), когда Сергеич остался единственной шишкой в Питере, он больше не пускал кавказцев в питерские расклады. С тех пор вели они себя не в пример тише, чем в других регионах,

в Питере они силу чувствовали, знали, что ответка, если что, будет не словесная.

«Семейное» дело

К 2006 году лидер «тамбовских» уже носил титул «ночного губернатора» Петербурга, хотел видеть себя легальным предпринимателем, меценатствовал, переводил деньги на нужды РПЦ и якобы — «Единой России». Старался, чтобы с темными делами его новое имя (он уже был Барсуковым) не связывали. И тут вдруг Петербург снова услышал о выходцах из Чеченской Республики в связи с криминалом.

В сентябре 2006 года на мясоперерабатывающий завод «Самсон» заявились несколько десятков вооруженных людей. Позже выяснилось, что это бойцы элитного батальона ГРУ Минобороны РФ «Восток». Напомним, что этот батальон был сформирован из боевиков «гудермесской» группировки, перешедшей в 2003 году на сторону федеральных сил. Его возглавлял Сулим Ямадаев (убит в Дубае, ОАЭ, в марте 2009 года. — М. Л.), который тоже был замечен на «Самсоне». Позже он заявит, что присутствовал на переговорах, чтобы не допустить нарушений закона.

Конфликт на «Самсоне» можно назвать в какой-то мере семейным. Пятью годами ранее обанкротившееся предприятие выкупил «Московский индустриальный банк» (МИБ), президентом которого до 2019 года был чеченец Абубакар Арсамаков. Банк не собирался возрождать колбасный завод, Арсамакова интересовала недвижимость «Самсона». Во главе завода банкир поставил своего племянника Хамзата Арсамакова, и тот стал сдавать помещения под склады и офисы.

В 2003 году земля, на которой размещались производственные площади бывшего мясокомбината, попала в план развития города, который предусматривал строительство на этом месте многоквартирных домов. Неизвестно, каким образом, но 54 га «самсоновской» земли оказались во владении фирмы «Салолин», принадлежавшей чеченцу Абдулле Куркаеву. Именно его интересы и приехал отстаивать Ямадаев со товарищи.

Диалог с Хамзатом Арсамаковым вылился в доставку последнего в больницу с многочисленными переломами и внутренним кровотечением.

Командир спецбатальона «Восток» гвардии подполковник (в прошлом бригадный генерал ВС ЧРИ) Сулим Ямадаев, 2007 г. Фото: РИА Новости

— Тогда кто-то сделал запись, на которой Барсуков обнимается с Ямадаевым в отеле «Невский палас», — рассказал «Новой» бывший бригадир «тамбовских». — На самом деле Барсуков к налету на «Самсон» не имел никакого отношения, Ямадаева видел впервые, их кто-то случайно познакомил. Это уже позже Матвиенке (Валентина Матвиенко, в то время губернатор Санкт-Петербурга. — М. Л.) в уши напели, что, мол, Барсуков благословил Ямадаева на налет. А чеченцам никакого благословения и не нужно было. Ямадаев со своими корочками подполковника ГРУ мог ни на кого не оглядываться. У них там между собой конфликт был, в который мы не вмешивались. Насколько я знаю, ситуацию в Петербурге разруливал Рашид Слепой.

«Не удивлюсь, если подстава…»

Рашид Слепой личность не публичная. О нем мало кто слышал, но те, кто знают, отмечают его огромное влияние на чеченцев и ингушей, живущих в Петербурге. При этом Рашид не криминальный авторитет и даже не глава чеченской диаспоры. Большинство информации о нем циркулирует на уровне слухов.

Как удалось выяснить «Новой», его полное имя — Рашид Альмирзаевич Сербиев. Зрение он потерял во время Первой чеченской кампании. На чьей стороне воевал — история умалчивает, а в Петербург приехал в надежде вернуть зрение. Медики совершить чудо не смогли, но Рашид так и остался в Петербурге.

— Рашид Слепой настоящий суфия (мудрец) и ка́ди (судья), — рассказал «Новой» Исмаил Гариев, студент университета имени Лесгафта. — Его слово — закон для всех мусульман, хотя он не претендует на звание «главного мусульманина Питера». О нем знают лишь немногие. И приходят к нему только в крайних случаях. Ислам Хизриев его часто навещал. Если я правильно помню, Кадыров Хизриева назначил полпредом по СЗФО в 2018 году. Сразу после приезда Ислам приходил к Рашиду, они много беседовали. Что же до ареста Хизриева, то

если бы до Кадырова дошли хотя бы намеки на его пристрастие к наркотикам, его моментально отозвали бы в Чечню, где провели расследование своими методами. Но вы этого не поймете, это чисто наши традиции.

Ислам Хизриев. Кадр из видео / Youtube

В чеченской диаспоре задержание Хизриева считают полицейской провокацией, направленной на всех питерских чеченцев.

— После ареста Барсукова в 2007 году контроль за тем, что раньше «крышевали» «тамбовские», перехватили в основном «красные» (представители правоохранительных органов. — М. Л.), — рассказал «Новой» источник из «тамбовского» ОПС. — А потом в городе стало появляться все больше приезжих бизнесменов. Они довольно грубо влезают в бизнес-схемы, в которых раньше им места не было, причем теперь больше действуют не оружием, а административным ресурсом. Чеченцы, которым многое сходит с рук из-за особого отношения Кремля к Кадырову, все больше и больше наглеют. Ничуть не удивлюсь, если выяснится, что наркотики действительно подбросили. Вполне нормальная схема для ментов: они так часто устраняют конкурентов.

Максим Леонов, специально для «Новой»

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