G20 договорилась о координации между производителями и потребителями энергоресурсов

Страны G20 договорились о тесной координации между производителями и потребителями по вопросу цен на энергоносители, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита в Риме.

«Мы договорились о необходимости иметь тесную координацию между странами-производителями и потребителями по вопросу энергии», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, значительное повышение и волатильность цен на газ, на нефть ослабило мировой рост.

«Было запротоколирована необходимость координации между государствами-производителями и государствами-потребителями в короткие сроки», – добавил он.

Ранее участники саммита Группы двадцати (G20) решили разработать национальные планы восстановления и повышения устойчивости, направленные на смягчение последствий изменения климата.