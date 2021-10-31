 

G20 договорилась о координации между производителями и потребителями энергоресурсов

31.10.2021, 21:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСтраны G20 договорились о тесной координации между производителями и потребителями по вопросу цен на энергоносители, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита в Риме.

«Мы договорились о необходимости иметь тесную координацию между странами-производителями и потребителями по вопросу энергии», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, значительное повышение и волатильность цен на газ, на нефть ослабило мировой рост.

«Было запротоколирована необходимость координации между государствами-производителями и государствами-потребителями в короткие сроки», – добавил он.

Ранее участники саммита Группы двадцати (G20) решили разработать национальные планы восстановления и повышения устойчивости, направленные на смягчение последствий изменения климата.



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