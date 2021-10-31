Суд решил не ограничивать в действиях участницу откровенной фотосессии у Исаакия

Суд в Петербурге не стал избирать меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Ирине Волковой, которая сделала кадры в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Ирины Волковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 (Оскорбления чувств верующих) УК РФ. Суд отказал. Доводы следствия предположительны», – приводит сообщение РИА «Новости».

В пресс-службе судов добавили, что вину Волкова признала и раскаялась.

Ранее сообщалось, что в отношении 30-летней петербурженки возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих за кадры в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора.

Согласно данным следствия, подозреваемая умышленно и публично сделала снимок и видео с обнаженными частями тела на фоне собора, после чего отправила в мессенджер для распространения в интернете.