 

Суд решил не ограничивать в действиях участницу откровенной фотосессии у Исаакия

31.10.2021, 21:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСуд в Петербурге не стал избирать меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Ирине Волковой, которая сделала кадры в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Ирины Волковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 (Оскорбления чувств верующих) УК РФ. Суд отказал. Доводы следствия предположительны», – приводит сообщение РИА «Новости».

В пресс-службе судов добавили, что вину Волкова признала и раскаялась.

Ранее сообщалось, что в отношении 30-летней петербурженки возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих за кадры в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора.

Согласно данным следствия, подозреваемая умышленно и публично сделала снимок и видео с обнаженными частями тела на фоне собора, после чего отправила в мессенджер для распространения в интернете.



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