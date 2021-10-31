 

Макрон назвал дату введения санкций против Британии

31.10.2021, 21:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКоманде премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона был передан документ, утверждающий методику, как можно в ближайшее время урегулировать ситуацию по вопросу лицензий на рыболовство, если Лондон не совершит никаких очевидных действий, меры, которые предусмотрены со 2 ноября, должны быть введены, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я не хочу никакой эскалации, но надо относиться серьезно. Мы работаем на протяжении девяти месяцев», – сказал Макрон на пресс-конференции саммита G20 в Риме, передает РИА «Новости».

По его словам, какие-то лицензии были выданы Британией французским рыбакам, а какие-то нет по причинам, которые все еще не понятны.

«Правительство Франции и Евросоюз стали говорить, что если вы остаетесь с такой позицией, будут введены ответные меры. Я не хочу, чтобы мы дошли до ответных мер, поскольку это не принесет ничего нашим рыболовам. Лучше найти соглашение, чтобы наши рыболовы смогли работать», – отметил Макрон.

Также Макрон сообщил Джонсону, что поведение Великобритании в ситуации с договором AUKUS не было поведением союзника. По словам Макрона, на его встрече Джонсоном на полях саммита G20 было решено, что будут сделано предложения по методике, как можно в ближайшее время урегулировать ситуацию и какие меры могут быть введены в ближайшее время.

«Это и я называю деэскалацией, и это мы обсудили тет-а-тет (с Джонсоном)», – рассказал президент Франции. «Мы передали команде премьер-министра Джонсона документ, утверждающий эту методику. Сейчас мяч – на их стороне. Если Великобритания не совершит никаких очевидных действий, меры, которые предусмотрены со 2 ноября, должны быть введены», – резюмировал Макрон.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Гребешки вернули Британию и Францию к вековой вражде. Французский министр по делам моря Анник Жирарден сообщил, что морская жандармерия при осуществлении стандартных проверок в Ла-Манше составила протоколы о нарушениях в отношении двух английских рыболовецких судов. По ее словам, экипаж первого «рыболова» получил предупреждение, так как не подчинился требованиям жандармов, которые намеревались подняться на его борт с целью осмотра.

Второе судно было направлено в порт Гавра и передано правоохранительным органам, так как у него не было разрешения на лов рыбы. В прокуратуре Гавра заявили, что команда судна обвиняется в вылове более двух тонн гребешков во французской исключительной экономической зоне без соответствующей лицензии

Франция готова уже со 2 ноября ввести санкции против Великобритании, если «британская политика в сфере рыбной ловли не будет изменена». Санкции могут предполагать ужесточение правил ввоза товаров из Великобритании во Францию, а также запрет на выгрузку морепродуктов с британских судов во французских портах. В перспективе британцам грозят также «энергетические меры, связанные с электроснабжением Нормандских островов».



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