Мнение: Украине следует перестать называть “Байрактар” турецким

После общения с Лавровым, глава МИД Турции заявил, что Украине следует перестать болтать про то, что она использует турецкое оружие.

Украине следует перестать использовать название Турции в контексте использования поставленного Анкарой оружия, потому что после покупки оно «перестаёт быть турецким» и становится украинским. Такое мнение на G20 выразил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Турция попросила Украину перестать упоминать Анкару в контексте поставок вооружений

«Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине», — сказал Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Турцию «не за что винить в этой ситуации».

«В нашей борьбе с терроризмом в разных странах мы сталкивались с разным оружием, произведённом в разных странах, в том числе и в России, но мы никогда не обвиняли в этом Россию. Украина так же должна перестать использовать название нашей страны», — цитирует министра РИА Новости.

https://russian.rt.com/world/news/923226-turciya-ukraina-oruzhie – цинк

Чавушоглу разумеется лукавит.

1. "Байрактар" не является оборонительным оружием.

2. Все прекрасно понимают, что источник происхождения оружия немаловажен.

Также понятно и почему Чавуоглу начал рассказывать, что Турция здесь не причем. Очевидно, что по дипломатической линии претензии на счет "Байрактара" были озвучены Турции, что и потребовало турецких оправданий.

Впрочем, все это слова, а дела связанные с поставками вооружений на Украину совсем другое дело.

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