Кофеин, алоэ и маточное молочко: когда нужно начинать пользоваться антивозрастной косметикой и что должно входить в состав омолаживающих средств

Уже не одна тысяча лет первому рецепту омолаживающего средства. Ведь во все времена дамы хотели дольше оставаться молодыми и красивыми, не вспоминая о старости. Например, в Риме красавицы принимали ванны с молоком. В наше время арсенал антивозрастных средств намного богаче. В нашей статье мы разберемся в том, когда следует начинать использовать такие косметические продукты. Также мы рассмотрим, какие компоненты должны входить в состав антивозрастных средств.

Когда следует начать

Золотое время, когда можно выглядеть свежо и молодо, при этом не нужно прилагать никаких усилий, длится примерно до 25. Чтобы быть красивой, нужно всего лишь дважды в день очищать кожу и наносить легкий увлажняющий крем.

Со временем мы все чаще замещаем пигментные пятна, нездоровый румянец от куперозной сетки и темные круги под глазами.

Нужно подметить, что изменение состояния кожи (ее текстуры, тона и тонуса) в худшую сторону обусловлено двумя основными причинами:

Естественное старение. Такие процессы необратимы, и они обусловлены возрастом. В среднем они начинают проявляться с 25 лет, а набирают ход уже к 35. Примерно в таком возрасте возникают «гусиные лапки» и другие подобные проблемы. Индуцированное старение. Происходят изменения из-за воздействия негативных факторов, как внутренней среды, так и внешней. Это могут быть хронические болезни, стрессы, постоянный недостаток влаги, вредные привычки и прочее.

Состав средств анти-эйдж

Нужно отметить, что производители средств не обязаны указывать на этикетках данные о концентрации входящих в них компонентов. Давайте рассмотрим ингредиенты в антивозрастной продукции:

Маточное молочко. Данный компонент повышает упругость кожи и стимулирует клеточный обмен. Витамины А (ретинол), С, Е. Эти витамины активизируют отшелушивание мертвых клеток, участвуют в формировании коллагеновых волокон, защищают клетки от свободных радикалов, выравнивают цвет кожи лица. Аденозин. Эта аминокислота ускоряет синтез коллагена, процесс регенерации клеток, замедляет образование морщин. Проксилан. Этот компонент поддерживает плотность кожных покровов. Кофеин. Данный ингредиент снимает отеки, способствует обновлению клеток кожи. Также он насыщает кожу энергией в течение всего дня. Рамноза — это моносахарид. Его получают из некоторых видов тропических растений. Данный компонент ускоряет обновление эпидермиса, стимулирует выработку коллагена и разглаживает морщины. Неогеспредин является мощным антиоксидантом. Он улучшает цвет лица и предотвращает повреждения дермы. Пептиды эффективно стимулируют процесс выработки эластина и коллагена. Алоэ – это стимулятор регенерации клеток.

Кожу маслом не испортишь!

Также не стоит забывать про масла. Они являются очень эффективными компонентами в антивозрастной косметике. Масла стимулируют синтез липидов, помогают восстановить состояние кожи. Популярными маслами в антивозрастных продуктах являются: ши, жожоба, каритэ, аргановое и пр.

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Концентрат красоты

Нужно помнить, что после 35 следует использовать не только восстанавливающий, питательный и увлажняющий крем. Требуются еще специальные сыворотки. Что это? Это интенсивное средство ухода, в составе которого содержится большое количество высокоактивных веществ. Нужно отметить, что сыворотки бывают разные. Они предназначены для решения какой-то определенной проблемы (к примеру, для устранения пигментации) или обладают комплексным действием.

Последние можно использовать сразу в нескольких направлениях. Они могут не только увлажнить кожу, но и стимулировать клеточное обновление. Также они способны улучшить одновременно и цвет лица.

Самый длинный курс применения должен быть не более 90 дней. Далее нужно сделать перерыв примерно на 1 месяц. Это необходимо потому, что за три месяца достигается максимальный эффект от действия средства. Если продолжать процедуры, то это чревато излишней стимуляцией кожи.

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Когда вы не используете сыворотку, подключите к уходу маски с эффектом лифтинга. Таким образом вы дополнительно напитаете лицо полезными компонентами.

Обязательные косметические процедуры после 40

После сорока лет кроме уходовых антивозрастных средств должны стать регулярными посещения косметолога. Если говорить про процедуры, то популярны химические пилинги.

После 45 можно делать еще и шлифовку. Она стимулирует выработку новых волокон эластина, коллагена. Также в этом возрасте уже можно присмотреться к филлерам. В состав данных продуктов входит гиалуроновая кислота. Она визуально лицо «приподнимает», заполняет морщины. Также хорошей процедурой является миолифтинг. Что это такое? Это подтяжка кожи при помощи слабых электрических импульсов.

Заключение

Теперь вы знаете, когда правильно начинать использовать антивозрастные косметические продукты. Также мы рассмотрели некоторые из компонентов, которые есть в составе средств. Зная эту информацию, вам проще будет подобрать продукт.