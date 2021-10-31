 

Лиза Арзамасова умилила подписчиков нежным образом: “Любимое состояние души”

31.10.2021, 20:36, Разное
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Популярная актриса Лиза Арзамасова разместила на личной странице в Instagram фотоснимок, на котором продемонстрировала свой нежный осенний образ. Публикация знаменитости вызвала восторженные отзывы подписчиков.
На опубликованном в микроблоге фото красавица предстала облаченной в легкое шифоновое платье коричневого цвета с белыми узорами. Голову Лизы Арзамасовой украшала пышная укладка в виде вьющихся локонов, а вот макияж на лице она предпочла сделать очень легким, почти нюдовым. “Не очень чёткий снимок, но самое моё любимое состояние души”, – таким слоганом сопроводила телезвезда свое изображение, имея в виду, вероятно, невероятную нежность и трепетность своего осеннего образа.

Многочисленные подписчики красотки по достоинству оценили красоту визуальной композиции снимка, наградив его массой похвальных комментариев и “влюбленных” эмодзи. К слову, один из поклонников предположил, что нечеткость снимка, на которую сослалась Арзамасова, была вызвана “движением состояния души” актрисы. За считанные часы пост хозяйки аккаунта набрал более 10 тысяч “лайков”.



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