Лиза Арзамасова умилила подписчиков нежным образом: “Любимое состояние души”

Популярная актриса Лиза Арзамасова разместила на личной странице в Instagram фотоснимок, на котором продемонстрировала свой нежный осенний образ. Публикация знаменитости вызвала восторженные отзывы подписчиков.

На опубликованном в микроблоге фото красавица предстала облаченной в легкое шифоновое платье коричневого цвета с белыми узорами. Голову Лизы Арзамасовой украшала пышная укладка в виде вьющихся локонов, а вот макияж на лице она предпочла сделать очень легким, почти нюдовым. “Не очень чёткий снимок, но самое моё любимое состояние души”, – таким слоганом сопроводила телезвезда свое изображение, имея в виду, вероятно, невероятную нежность и трепетность своего осеннего образа.

Многочисленные подписчики красотки по достоинству оценили красоту визуальной композиции снимка, наградив его массой похвальных комментариев и “влюбленных” эмодзи. К слову, один из поклонников предположил, что нечеткость снимка, на которую сослалась Арзамасова, была вызвана “движением состояния души” актрисы. За считанные часы пост хозяйки аккаунта набрал более 10 тысяч “лайков”.