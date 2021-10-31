 

В Латвии мужчина нарушил комендантский час. Он хотел убежать от полиции и взорвал автомобиль

31.10.2021, 20:28, Новости дня
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“Около 1:00, проводя проверку дома в Галгауском муниципалитете Гулбене, сотрудники Видземского регионального управления государственной полиции заметили автомобиль Volkswagen. Сотрудники правоохранительных органов включили проблесковые маячки и остановили автомобиль, чтобы проверить, почему мужчина находится вне места жительства”, – заявили полицейские.

Когда правоохранители подошли к автомобилю, водитель дал им документы на проверку и не вышел из машины. После этого он закрыл окно и взорвал газовый баллон. Двух полицейских отбросило от машины, водителя выбросило из автомобиля. Один из сотрудником полиции получил серьезную травму лица.

“Воспользовавшись ситуацией, мужчина сел в машину полиции, попытался угнать ее и начать движение. Один из полицейских, получивший незначительные травмы в результате взрыва, заметил это и поспешил его остановить”, – добавили в полиции.

Мужчина после этого напал на полицейского и хотел отобрать у него табельное оружие. Произошла драка между полицейским и нападавшим. Через некоторое время правоохранители задержали его.

До этого случая подозреваемый не попадал в поле зрения полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о нападении на полицейских. Мужчине грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет. Также его оштрафуют за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности на €2 тыс.

Контекст:

В Латвии с 21 октября действует комендантский час. Правительство сообщило о введении этой меры, чтобы сократить распространение коронавируса и снизить нагрузку на больницы. За нарушение запрета на покидание своего жилища в период с 20.00 до 5.00 без уважительной причины грозит штраф €2 тыс. Юридическим лицам нарушение ограничений может стоить €5 тыс., отметил “Sputnik.Латвия”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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