“Укрзалізниця” открыла еще один пункт вакцинации от коронавируса на вокзале

Теперь пункты работают на 31 железнодорожном вокзале Украины. Речь идет о вокзалах следующих городов: Львов, Ровно, Ковель Волынской области, Ивано-Франковск, Ужгород, Черновцы, Одесса, Николаев, Харьков, Днепр, Кривой Рог и Каменское в Днепропетровской области, Мариуполь и Краматорск Донецкой области, Киев, Нежин Черниговской области, Коростень Житомирской области, Винница, Хмельницкий, Тернополь, Смела Черкасской области, Купянск Харьковской области, Шепетовка Хмельницкой области, Помична Киевской области, Броды Львовской области, Черкассы, Сумы, Коломыя Ивано-Франковской области, Запорожье, Полтава-Южная и Люботин.

“Подходим к отметке 22 тыс. вакцинированных в Украине за менее чем две недели”, – уточнили в посте.

21 октября на железнодорожных вокзалах Украины начали работать пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 30 октября в Украине зафиксировали 2,9 млн случаев COVID-19, 67,7 тыс. пациентов скончались.

В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. К 31 октября хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили более 10 млн украинцев, две – 7,4 млн.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.

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