 

В Казахстане ученик школы Назарбаева пришел на мероприятие в юбке. После беседы с психологом он совершил суицид

31.10.2021, 20:28, Новости дня
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Поступок восьмиклассника возмутил куратора, и она силой отвела его к школьному психологу. После беседы ребенок выбросился с 11-го этажа.

В интервью телеканалу КТК представитель пресс-службы НИШ Жанар Адамбаева сказала, что в день трагедии ученики не надевал в школу юбку. По ее словам, в этот день проходило “обычное внутришкольное мероприятие, которое бывает в неделю два-три раза”.

В распоряжении издания Orda.kz есть аудиозапись разговора детей с куратором, который предшествовал самоубийству восьмиклассника, надевшего на тематический школьный праздник юбку.  На ней куратор говорит, что дети “не имеют права сейчас одеваться как хотят”. Учитель настаивал на том, что юбки мальчикам надевать нельзя, а ученики с этим не соглашались. Кто-то из детей сказал, что есть целый народ – шотландцы, где мужчины носят юбки и это не считается позором.

Источник издания в НИШ сообщил, что одноклассники заступались за совершившего суицид, но куратор пригрозил всем дисциплинарным актом.

Департамент полиции Алматы сообщил, что по факту самоубийства начали досудебное расследование по ст. 105 (доведение до самоубийства) уголовного кодекса Казахстана.

Ученики НИШ 29 октября устроили акцию протеста под лозунгом “У одежды нет гендера”, сообщило КазТАГ. В ней участвовали учащиеся по физико-математическому направлению, которые выступили против гендерных стереотипов. Ученики пришли на учебу в юбках и сделали массовую фотографию на фоне школы.

Контекст:

“Назарбаев Интеллектуальные школы” – сеть школ для одаренных учеников в возрасте от пяти до 18 лет. Открыть их решил бывший президент стран Нурсултан Назарбаев. Первые учебные учреждения появились в 2009 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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