 

Глава комитета Госдумы по охране здоровья рассказал о работе в «красной зоне»

31.10.2021, 20:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПредседатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов рассказал о ситуации в областной клинической больнице в Рязани. По его словам, «медицинский персонал «зашивается», очень требуется помощь».

«Как будто и не было целого года борьбы с пандемией. Вчера и сегодня работал в красной зоне ОКБ, и здесь все, как и год назад, когда мы только начинали волонтерскую программу. Медицинский персонал «зашивается», очень требуется помощь. Поэтому вместе с нашими добровольцами включился в нелечебную работу. Взял на себя доставку передачек и транспортировку пациентов. Родственники всегда приносят много вещей и продуктов, разнести их по этажам красной зоны – долгий и непростой труд», – написал он в своем Instagram.

Хубезов рассказал, что «самые тяжелые пациенты в реанимации. Сюда обычно попадают те, кто не сделал прививку. И если год назад, в разгар второй волны пандемии, защитить себя было сложно, то теперь самый простой и надежный способ сделать это – вакцинироваться».

«Так думают и пациенты красной зоны. Когда разговариваешь с ними, оказывается, что многие пересмотрели взгляды на вакцинацию после того, как оказались на грани жизни», – подчеркнул он.

Ранее Хубезов рассказал, что работа волонтеров в пандемию не останавливалась ни на минуту, но сейчас ситуация с COVID-19 особенно сложная, помощь добровольцев требуется в большем объеме.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.12 / Guardian – ЕС одобрит сделку по брекситу «в течение нескольких дней»

09.07 / Медведчуку продлили арест, новый спикер Зеленского провел первый брифинг. Главное за день

19.06 / Welt – нашествие восьминогих — после наводнения Австралию окутало гигантской паутиной

03.11 / Ермак: Украина всегда будет придерживаться демократических ценностей, среди которых – нулевая терпимость к коррупции

06.07 / На следующем предвыборном мероприятии Трампа будет рекомендовано носить маски

28.09 / «Союз был переоценён — пузырь лопнул» – N-TV о поражении блока Меркель на выборах

05.06 / Путин заявил об уверенном движении США по пути СССР

16.06 / Полицейского из аэропорта Внуково заподозрили в вовлечении несовершеннолетних в проституцию

10.07 / На Украине заявили об отсутствии морального права на поставки воды в Крым

25.02 / “Если надо, готов”. Медведчук рассказал Суркову, как в 2014 году Порошенко предложил ему заняться обменом пленными – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика