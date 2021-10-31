Глава комитета Госдумы по охране здоровья рассказал о работе в «красной зоне»

Председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов рассказал о ситуации в областной клинической больнице в Рязани. По его словам, «медицинский персонал «зашивается», очень требуется помощь».

«Как будто и не было целого года борьбы с пандемией. Вчера и сегодня работал в красной зоне ОКБ, и здесь все, как и год назад, когда мы только начинали волонтерскую программу. Медицинский персонал «зашивается», очень требуется помощь. Поэтому вместе с нашими добровольцами включился в нелечебную работу. Взял на себя доставку передачек и транспортировку пациентов. Родственники всегда приносят много вещей и продуктов, разнести их по этажам красной зоны – долгий и непростой труд», – написал он в своем Instagram.

Хубезов рассказал, что «самые тяжелые пациенты в реанимации. Сюда обычно попадают те, кто не сделал прививку. И если год назад, в разгар второй волны пандемии, защитить себя было сложно, то теперь самый простой и надежный способ сделать это – вакцинироваться».

«Так думают и пациенты красной зоны. Когда разговариваешь с ними, оказывается, что многие пересмотрели взгляды на вакцинацию после того, как оказались на грани жизни», – подчеркнул он.

Ранее Хубезов рассказал, что работа волонтеров в пандемию не останавливалась ни на минуту, но сейчас ситуация с COVID-19 особенно сложная, помощь добровольцев требуется в большем объеме.