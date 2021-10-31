 

Мнение: Контрольный выстрел

31.10.2021, 20:06, Разное
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После вакцинации у граждан старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, быстро снижается количество антител к COVID-19, поэтому им необходимо введение трех доз препарата. Об этом URA.RU рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«У лиц старше 60 лет с хроническими заболеваниями, страдающих диабетом и так далее, очень быстро вымываются антитела и иммунный ответ на вакцину получается намного хуже, чем у молодых. Поэтому если таким людям вдогонку, после двухфазной прививки, дать третью дозу, то они будут достаточно защищены», — объяснил Мясников.

Я не специалист в медицине, поэтому мне непонятен термин “вымываются антитела”. Кем вымываются? Куда? И если после двух уколов они вымываются, то третьим уколом точно эти антитела будут прибиты куда надо? Как крышка гроба к ящику? Третий укол, надо понимать – это уже контрольный выстрел?

В моем детстве во время сезонных эпидемий врачи в основном давали советы типа: проветривать комнату, пить побольше горячего чая, принимать витамин С, гулять на свежем воздухе, чаще мыть руки. Сегодня ничего этого нет. Мало того – людям в принудительном порядке предписывают делать прямо противоположное: носить бесконечные маски, сидеть в глухой “самоизоляции”. И колоть, колоть, колоть. Не помогло два укола? Третий. Потом, видимо, двойной четвертый. Потом – каждые полгода. Потом выжившим придумают что-нибудь еще.

Источник: Эль Мюрид



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