Мнение: Гетеросексуальный электрод

О происхождении гетеросекскульного электрода и гетеросексуального фосфоренового волновада, а также структуре взаимного притяжения гетеросексуальных зарядов.

Гетеросексуальный электрод

В науке происходят странные вещи. Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) был опубликован документ под названием «Исследования по удалению мышьяка с гетеросексуальных электродов неоднородных материалов в воде»

Однако, когда вы загружаете полный текст статьи, вы видите, что он на китайском языке. Только название и аннотация на английском языке. Так что это может быть не так уж и важно. Ученые, не владеющие английским языком, перевели свою статью машинным переводом. Ведь «гетеросексуал» имеет такой невинный синоним, как «натурал». Но подождите, это еще не все. Другая публикация IEEE называется «Оптическая сила и ее приложения на основе гетеросексуального фосфоренового волновода».

Когда вы загружаете полный текст статьи, вы видите, что один из авторов, Лян Пань, из Университета Пердью. Простой поиск показывает, что он там доцент и доктор философии в Беркли. Значит, он должен знать английский. Ранее я писал о профессоре, который не прочитал даже название цитируемой статьи. Этот не читал даже названия написанной им статьи.

Если вы посмотрите не только на заголовки, но и на полные тексты статей, вы обнаружите больше порнографии. Например, «взаимное притяжение гетеросексуальных зарядов», «гетеросексуальная структура углерода» или « гетеросексуальный фотонный кристалл». Я нашел 18 таких статей. Практически все из Китая. Хотя и опубликованы западными издателями, такими как Elsevier, Springer, Taylor and Francis. Однако есть одно исключение. Статья с «новым подходом к гетеросексуальному дизайну SEI» пришла из Корнелла.

Автор-корреспондент, Линден А. Арчер, Джозеф Силберт, декан инженерного факультета и заслуженный профессор инженерного дела семьи Джеймс А. Френд в Корнелле. Два других автора учатся там в аспирантуре. Должен знать английский. Похоже, что никто из авторов не читал написанную ими статью. Рецензенты тоже.

Читатель может задаться вопросом, как я нашел эти бумаги. Есть сайт PubPeer, где любой ученый может прокомментировать любую научную статью. Итак, я пошел туда, чтобы оставить комментарий по другой теме. Как обычно, я прочитал последние комментарии других пользователей. Один из них был о бессмысленной статье, в названии которой были и «баскетбол», и «загрязнение воздуха» . Когда я прочитал аннотацию к этой статье, я обнаружил, что в ней помимо прочего упоминается «Гетеросексуальный эллипс». Вероятно, это было синонимом слова «прямой путь». Сегодня журналы проверяют присланные статьи на предмет плагиата. Чтобы не быть пойманным, ученые пропускают плагиат через синонимайзеры.. В результате получается странный текст. Возможно, так появились некоторые из вышеупомянутых статей. Другая возможность – использование машинного перевода, который часто производит странный текст. Еще одна возможность состоит в том, что текстовый редактор предлагал заменить незнакомое слово на то, что ему известно. Напомню, что когда я писал одно эссе, Microsoft Word предлагал заменить имя композитора Чимарозы на «коматозное». В любом случае, я решил поискать в технических журналах слово «гетеросексуал», которого там не должно быть. И кое-что нашел.

Читатель может задаться вопросом, как такое могло случиться. Чтобы понять это, предлагаю прочитать другие эссе на этом сайте. Они дадут вам соответствующий фон и предоставят недостающие части головоломки. Предлагаю начать со статьи "Лесной управляющий расскажет о математике – профи ничего не подозревают".

Михаил Симкин

http://ecclesiastes911.net/heterosexual_electrode/ – цинк

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