Tesla Cybertruck оказался менее безопасным, чем советский микроавтобус “Латвия”

Первый краш-тест электрического пикапа Tesla Cybertruck показал неутешительные результаты – машина оказалась чрезвычайно опасной при авариях и уступила не только всем возможным конкурентам, но и ретро-технике.

Отчёт об испытании, проведённом в начале месяца в штате Айова, попал в редакцию международного издания AutoCrunch, специализирующегося на теме безопасности автомобильного транспорта.

“Если бы наш источник не передал нам видео, мы бы не поверили цифрам и выводам, которые мы получили. Cybertruck не просто опасен при столкновении, он словно создан специально, чтобы вас убить. Мы даже задумались, что может быть вообще опаснее Tesla”, – замечает главный редактор Стивен Мауссон.

Журнал отправил запрос в свою немецкую редакцию, которая подыскала микроавтобус РАФ-2203 “Латвия” 1982 года выпуска, использовавшийся советской армией в ГДР для обслуживания санатория и оставшийся после вывода войск. Эту машину журналисты разбили по аналогичной методике и с удивлением выявили, что она на порядок безопаснее новинки от Илона Маска.

“Это поразительно, но старый советский микроавтобус, разработанный полвека назад, обеспечивает своим пассажирам безопасность на уровне современных моделей. При лобовом столкновении на скорости 50 км/ч водитель пассажиры в нём могут отделаться лёгкими царапинами и сотрясениями, чем не скажешь про Cybertruck. А что самое главное, РАФ можно затем починить в любом сервисе, где есть основные инструменты, и пользоваться им дальше – таковы свойства толстого советского металла, защищающего и авто, и людей. На этом фоне новинку от Tesla можно сравнить разве что с бумажным одноразовым стаканчиком”, – говорится в редакционной статье.

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