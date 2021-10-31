Мнение: Западников отучают от мяса, борьба с солью в США и лебедятина в КНДР

1. Порядочный человек должен быть бедным. В Британии и в её бывших колониях СМИ настойчиво убеждают читателей, что натуральное мясо — это плохо, что есть мясо — вредно для здоровья и для глобального климата. Виктор Мараховский приводит подборку таких статей:

https://t.me/vmarahovsky/2035

Просто обычные несколько дней рассуждений в массовых СМИ передового мира на совершенно обыденную для 95% населения, не являющихся веганами, тему: “Почему ты, гадина, должен скорей перестать Убивать Планету и есть мясо”.

Спасут ли планету выращенные в пробирках стейки – или всë-таки всем переходить на сою и сверчков?

https://www.nytimes.com/2021/10/14/opinion/climate-change-lab-grown-burgers.html

Ты даже не представляешь, сколько хороших вещей сразу произойдëт с тобой, если ты бросишь мясо.

https://www.birminghammail.co.uk/news/health/what-happens-you-stop-eating-21788863

Хватит жрать мясо, чортовы британцы!

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/18/stop-eating-red-meat-british-diets-health

Может быть, всë же иногда позволять людишкам стейк-другой из пробирки?

https://sifted.eu/articles/lab-grown-meat-economics/

Наш выбор еды значит больше, чем мы можем себе представить!

https://www.winnipegfreepress.com/business/agriculture/our-food-choices-matter-more-than-we-may-imagine-575542502.html

Вот и вечный принц Чарльз объявил, что бросил мясо. Вы ведь хотите быть принцем?

https://www.itv.com/news/2021-10-11/eat-less-meat-and-dairy-to-help-the-planet-urges-prince-charles

2. В США ведут борьбу не только с мясом, но и с солью:

https://lenta.ru/news/2021/10/15/salt/

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) попросило производителей полуфабрикатов и готовой еды частично отказаться от соли. На сайте ведомства опубликовано сообщение, где устанавливаются добровольные ограничения на использование хлорида натрия в 160 категориях продуктов. Мера направлена на снижение риска гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний среди американцев.

Цель FDA — помочь потребителям сократить среднее потребление соли с 3,4 до 3 граммов в день, то есть примерно на 12 процентов. Ведомство рекомендует хлебопекарной промышленности сократить количество соли в различных видах хлеба, а производителям морепродуктов — снизить ее содержание в улитках и икре. <…>

Правительство и активисты в сфере здравоохранения утверждают, что сокращение потребления соли может спасти тысячи жизней и миллиарды долларов государственных расходов. По данным FDA, каждый третий взрослый и каждый десятый ребенок в США имеют повышенное артериальное давление. Представители Министерства здравоохранения заявили, что потребление хлорида натрия у 95 процентов детей в возрасте от двух до 13 лет «намного превышает» рекомендации. В 2019 году высокое давление стало причиной смерти 516 955 американцев.

3. Новости из КНДР в исполнении западных СМИ как всегда поражают экзотикой. Раньше корейцы ели собак, теперь они взялись за лебедей:

https://lenta.ru/news/2021/10/29/kndrlebed/

Северная Корея намерена спастись от голода с помощью мяса черных лебедей, которых в промышленных масштабах начали разводить на одной из крупнейших ферм Kwangpho Duck на востоке страны, сообщает Daily Mail.

Власти КНДР надеются, что промышленное разведение черного лебедя улучшит уровень жизни людей и спасет их от голода. Чиновники говорят, что мясо птиц «обладает лечебными свойствами» и «приятно на вкус». Газета приводит слова представителя министерства сельского хозяйства Северной Кореи, который сообщил, что мясо черного лебедя содержит «больше белка, чем любое другое», а также «легче переваривается и обладает противораковыми свойствами».

Северная Корея задумалась о промышленном разведении черных лебедей еще весной 2019 года. Окончательно КНДР пришла к такому решению после того, как ее лидер Ким Чен Ын предупредил своих граждан о том, что им придется меньше есть до 2025 года, когда страна откроет границы с Китаем. Северокорейцы начали жаловаться, что из-за дефицита еды им будет сложно пережить одну зиму, не говоря уже о нескольких годах.

КНДР закрыла границу с Китаем в январе 2020 года, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Голодающих из-за своего чучхе́-коммунизма северных корейцев, конечно, жалко, однако предложенное решение проблемы напоминает известные приписанные Марии-Антуанетте слова: «если у них нет хлеба, пусть едят пирожные», – только, на этот раз, в отношении мяса. Вполне очевидно, что мясо лебедей, равно как и любое другое мясо, значительно дороже крупы и макарон.