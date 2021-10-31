Настасья Самбурская в образе королевы вампиров восхитила подписчиков

Популярная актриса и телеведущая Настасья Самбурская разместила на личной странице в Instagram видеоролик, в котором предстала в эффектном образе королевы вампиров. Пост знаменитости вызвал массу восторженных отзывов от подписчиков.

Поводом для свежей публикации в микроблоге послужило празднование магического праздника Хэллоуин, а сам пост, фактически, стал некоей рекламой производителя, создавшего дизайнерский шедевр – платье королевы вампиров. Именно этот наряд на манекене был показан Настасьей Самбурской в первых кадрах ролика: платье, сшитое из черного атласа, имеет очень длинный подол с открытой частью в области декольте и максимально высоким вырезом юбки, доходящим до самого верха бедра. Особым украшением наряда стали декоративные “крылья”, венчающие плечи, с ниспадающими, подобно перьям птицы, тонкими полосками-шнурками. Облачившись в вышеупомянутое произведение дизайнерского искусства и нанеся на лицо яркий макияж, хозяйка аккаунта вовсю предалась образу королевы-вампирессы: она немного попозировала в разных ракурсах перед камерой, инсценировала процесс “выпивания крови” у одного из сотрудников её творческой команды, а затем, немного пригубив вина из черного бокала, степенной королевской походкой продефилировала по длинному коридору. “Наверное, это самое красивое платье из всех, которые мне приходилось надевать!” – таким эмоциональным откровением сопроводила эффектное видео артистка, добавив к нему слова благодарности в адрес создателей платья.

Многочисленные фолловеры звезды испытали большой восторг от увиденного “представления”, презентованного Настасьей Самбурской, и наградили публикацию большим количеством похвальных комментариев и “влюбленных” эмодзи. К слову, кое-кто из поклонников обратился к любимице с просьбой почаще радовать посетителей подобными оригинальными образами и впредь. За считанные часы пост набрал более 50 тысяч “лайков”.