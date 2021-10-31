 

Власти Северной Кореи просят жителей страны меньше есть до 2025 года

31.10.2021, 19:34, Новости дня
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Северная Корея закрыла границу с Китаем в 2020 году из-за вспышки коронавирусной инфекции. Такой шаг серьезно повлиял на экономику КНДР, вызвав острую нехватку продовольствия, сообщила радиостанция.

После этого объявления люди стали говорить о том, что они не протянут до зимы. Житель северо-западного пограничного города Синыйджу сказал, что вероятность открытия границ между Северной Кореей и Китаем до 2025 года крайне мала.

Другой собеседник сообщил о критической ситуации с продовольствием в стране и отчаявшихся людях. Получив это же известие, власти города Хверен пытались представить его как успех в борьбе с коронавирусом, сообщил RFA один из местных жителей.

Еще один источник сказал, что люди критикуют правительство за неспособность разрешить продовольственный кризис в Северной Корее.

Контекст:

Во время закрытия партийной конференции 9 апреля этого года северокорейский лидер Ким Чен Ын предупредил, что страну ждет “много препятствий и трудностей”. Он употребил выражение “трудный поход”. Это эвфемизм, который северокорейские власти используют для описания борьбы с массовым голодом в стране в 1990-х годах, писало Associated Press. Этот голод начался после распада СССР (КНДР существенно зависела от советской помощи) и, по разным оценкам, унес жизни от сотен тысяч до миллионов граждан.

По данным издания Nikkei Asia, на Китай приходится более 90% внешней торговли КНДР. В прошлом году экспорт и импорт между странами упали на 80,7%, до $539 млн, достигнув самого низкого уровня с 2000 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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