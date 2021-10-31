“Специально надевала что-то объемное”. Дорофеева рассказала, что долгое время комплексовала из-за своей груди

Артистка рассказала, что во время гастролей группы “Время и Стекло” буквально не вылезала из спортивной одежды. Во-первых, так было удобно; во-вторых, стеснялась худобы.

“Я специально надевала что-то объемное, чтобы скрыть субтильный верх. Я комплексовала и только лет в 28 поняла, что со мной все нормально. У меня красивая грудь, но небольшая, – а я думала, ну как же, у исполнительницы поп-музыки должна быть пышная грудь. Все время стеснялась”, – говорит певица.

Сейчас свои комплексы по поводу груди Дорофеева считает глупыми.

“Боже, это так глупо! Мне нравится, как меняется мир, нравится, когда девушки делятся своими историями и пишут о том, как важно себя принимать. Хочется сказать, что растяжки – это нормально; комплексовать из-за своей худобы – нормально; стесняться высокого роста – нормально. Хочется говорить об этом. Стесняешься своей худобы? Не надо! Носи модные пиджаки! Посмотри, как одевается Юля Пелипас, будь яркой и не обращай внимания, что кто-то подумает о тебе”, – отметила она.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

С 2015 года Дорофеева замужем за своим коллегой Dantes (Владимиром Гудковым).

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