 

Танцор Дикусар в образе Нептуна станцевал на пилоне

31.10.2021, 19:34, Новости дня
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“Это шоу было самым большим вызовом в моей “телевизионной жизни”. За 10 дней мне нужно было освоить новые навыки и выдать максимальный результат. И если бы не команда профессионалов, ничего бы не вышло. Уровень этих мастеров поразил меня до глубины души!” – написал он.

Выпуск с танцами Нептуна на пилоне вышел еще 16 октября, однако до вчерашнего дня не было известно, кто скрывается под маской. Личность персонажа Нептуна раскрыли только 30 октября. Ведущие не угадали, кто скрывался под этим образом.

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Публикация от Dmytro Dikusar (@dikusar_dmitriy)

Контекст:

Премьера проекта “Маскарад” состоялась на “1+1” 3 октября. По формату шоу “Маскарад” две звездные команды соревнуются в попытках отгадать звезду, скрытую в маскарадном костюме. Тот, кто замаскировался хуже всех, выбывает из проекта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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