 

В Харькове избирателей мотивируют голосовать с помощью подарков и звонков – “Опора”

31.10.2021, 19:34, Новости дня
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“Звонки происходят из номера +38 0637094368. В сообщении женский голос призывает прийти на выборы, указывает, что для голосования требуется только паспорт, а на участках есть все средства защиты от коронавируса. В конце сообщения говорится: “Сделай свой выбор. Люби, защищай, выбирай Харьков”, – отметили в сообщении.

В “Опоре” подчеркнули, что последние слова коррелируют со скрытой агитацией за секретаря горсовета, кандидата в мэры Харькова Игоря Терехова, которая была размещена в центре города. Ееи выявили 30 октября, в день тишины, сообщил сайт “Опоры”.

По информации наблюдателей, с этого номера телефона жителям Харькова звонили и предлагали назвать данные для получени “Карты харьковчанина”.

“Опора” также сообщила, что сегодня в Харькове  работают локации, где за фото рядом с избирательным участком выдают подарки – билеты на футбол, билеты на каток, скидки в фитнес-клуб.

“Анонсы мероприятия были размещени на сайте политической партии, чей кандидат участвует в выборах. Официально мероприятие организовано городскими молодежными организациями. В сообщении было указано, что для участия необходимо сделать селфи на фоне номера своего избирательного участка и показать его в одной из специальных локаций. При этом все участники конкурса могут выиграть еще и iPhone 13, розыгрыш которого состоится сразу после закрытия избирательных участков – в 20.10 на главной сцене парка Горького”, – рассказали в гражанской сети.

По словам координатора ГО “Опора” Николая Зинченко, эти мероприятия организуют для мобилизации избирателей и улучшения явки.

“Однако назвать такие технологии честными – трудно. Ведь информацию распространяют ресурсы, связанные с конкретным кандидатом и выдвинувшие этого кандидата политической партией”, – сказал Зинченко.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова проходят 31 октября. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

На должность мэра Харькова претендуют 10 кандидатов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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