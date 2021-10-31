Мнение: Сталин, Бузова, театр…
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МХАТ им. Горького отменил запланированный на 2 ноября спектакль про молодого Сталина «Чудесный грузин». Якобы, «в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений».
Это тот самый спектакль, в котором одну из ролей играет небезызвестная инстаграмщица Ольга Бузова.
У Бузовой в Instagram 23 млн. подписчиков. Странно, что ее поклонники не раскупили билеты на спектакль «Чудесный грузин».
Как странно и то, что на спектакль не ломанулись поклонники Сталина.
Или «плохая продажа билетов» – это лишь повод? А спектакль отменили, что бы поклонники Бузовой и Сталина не смогли посмотреть спектакль?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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