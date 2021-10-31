Кости из прошлого

Жители поселка под Челябинском нашли человеческие черепа. Предположительно это жертвы сталинских репрессий.

СК по Челябинской области начал проверку после того, как жители поселка Шершни во время прокладки канализационных труб обнаружили несколько человеческих черепов и костей. Общественники указывают, что останки найдены неподалеку от мемориального комплекса «Золотая гора» — места массовых захоронений людей, расстрелянных в 1937 году, когда тела сбрасывали в бывшие золотоносные шахты. По оценкам краеведа Юрия Латышева, на этом месте, где раньше находили золото, могут покоиться останки от 5000 до 14 000 репрессированных.

Останки репрессированных. Фото из соцсетей

Черепа в траншее

23 октября жители улицы Степной в поселке Шершни, что неподалеку от Челябинска, наняли экскаваторщика, чтобы тот сделал траншею для прокладки канализации. Во время раскопок рабочий на глубине трех метров наткнулся на несколько человеческих черепов, остатки нижних частей челюсти и подошвы калош и сапог. Как рассказал «Новой газете» глава челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков, побывавший на месте событий, находка сильно испугала жителей поселка, и они позвонили в полицию.

«Прибывшие на место сотрудники осмотрели место и забрали часть останков. Сотрудники правоохранительных органов также сказали местным жителям, что от остальной части останков они могут избавиться по своему усмотрению: захоронить в мемориальном комплексе или вовсе утилизировать», — пояснил Щербаков.

Такое предложение возмутило жителей Шершней. «Как нам сказали: «Или вызывайте похоронную организацию, которая потребует энную сумму, или сами копайте». Внучке моей 20 лет! Она с соседкой пошла выкапывать черепа, три выкопали, а дальше не смогли», — цитирует 74.ru жительницу поселка Галину Георгиевну.

После этого в Шершни прибыли сотрудники Следственного комитета вместе с археологами. Как сказал «Новой газете» пресс-секретарь СК по Челябинской области Владимир Шишков, сейчас, после обнаружения останков, проводится доследственная проверка.

«На каждой странице — 20‒30 приговоренных»

Челябинский краевед, координатор группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев ранее обращался к региональным властям с просьбой инициировать тщательное историко-культурное исследование местности возле мемориального комплекса «Золотая гора». Как пояснил «Новой газете» Латышев, он уже давно знал и понимал, что там могут покоиться останки сотен человек, расстрелянных в период сталинских репрессий.

«В 1998 году при строительстве частных домов на улице Парковой обнаружились захоронения. Тогда останки передали в прокуратуру, и эксперты установили, что это люди, предположительно расстрелянные в 1930-е годы.

Тогда же главе поселка Шершни разрешили перезахоронить останки, но, судя по недавней находке, перезахоронение выполнено не было», — рассказывает Латышев.

Газета «Челябинский рабочий» в 1998 году писала, что кости обнаружились при закладке фундамента. Тогда рабочие пытались залить цемент, но он не схватился, в результате люди увидели останки. На многих черепах в затылочной части были пулевые отверстия.

В 2019 году Латышев обращался к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой обязать Госкомитет охраны объектов культурного наследия решить вопрос обеспечения охраны места захоронений жертв репрессий в районе поселка Шершни.

Юрий Латышев. Фото: фейсбук

«Тогда правительство Челябинской области выделило деньги на бурение вокруг предполагаемых мест захоронений и на историко-архитектурное исследование. На мой взгляд, подрядчики сработали халтурно, никто не изучал архивы. Это им сейчас аукнулось. Дело в том, что расстрелянных сначала хоронили на Митрофановском кладбище, но с поздней осени 1937 года тела стали сбрасывать в бывшие золотые шахты. В то время убивали людей в расстрельной комнате в центре Челябинска, а потом тела везли в сторону Шершней по мосту через реку Миасс», — пояснил Латышев.

По словам краеведа, брата его бабушки в 1930-е годы арестовали и расстреляли. Позднее Латышев, изучая архивы, обнаружил на каждой странице дела по 20‒30 человек, приговоренных к расстрелу. По его данным, массовые захоронения могут быть в нескольких местах: первое относится к территории шахты, где сейчас проходит автомобильная дорога, второе — найденное в 1998 году, и третье — обнаруженное экскаваторщиком в октябре этого года. Латышев не исключает, что на участке между поселком Шершни и «Золотой горой» есть и другие захоронения.

Краевед считает, что

в районе бывших шахт под Челябинском могут лежать останки от 5 до 14 тысяч человек.

По словам краеведа, в 1956 году Никита Хрущев, готовясь к докладу, запрашивал из регионов информацию о количестве репрессированных, и из Челябинска ему сообщили о более чем 14 тысячах человек. Латышев добавил, что в 1930-е годы расстреливали в основном в Челябинске, куда привозили арестантов из Миасса, Златоуста, Кургана и других городов. Краевед также напомнил, что в 1937 году руководителем управления НКВД в Челябинской области был Павел Чистов, который лично подписал более 5 тысяч смертных приговоров.

Повторное обращение к властям

Инцидент, случившийся в Шершнях, заинтересовал представителей Музея ГУЛАГа и Фонда Памяти. Координатор региональных проектов Фонда Памяти Алексей Трубин сказал «Новой газете», что 1 ноября он планирует встретиться в Челябинске с общественниками и изучить ситуацию вокруг захоронений возле «Золотой горы». Он добавил, что Фонд Памяти заинтересован в поддержке челябинских активистов и правозащитников, которые занимаются темой жертв политических репрессий.

Алексей Трубин. Фото: фейсбук

Краевед Юрий Латышев направил повторное обращение к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. В документе он попросил главу региона инициировать проведение следственных действий по установлению наличия останков и определению границ захоронения жертв политических репрессий в районе улицы Парковой в поселке Шершни для соблюдения требований федерального законодательства в области охраны объектов культурного наследия, объединив эти действия со следственными мероприятиями по факту находки массового захоронения 23 октября 2021 года у дома на улице Степной.

«Главе администрации поселка Шершни Александровой В.И. было выдано разрешение на перезахоронение останков. Однако конкретных сведений о месте перезахоронения в СУ СК нет. Нет таких сведений и в МКУ «Служба городских кладбищ». Были захоронены только невостребованные биологические останки, да и то неизвестно где. Таким образом, из полученных ответов можно сделать вывод, что до сих пор достоверно не установлено, что в районе улицы Гидрострой (ныне ул. Парковой) в поселке Шершни в настоящее время полностью отсутствуют останки жертв массовых репрессий 1930-х годов. В результате получается, что либо перезахоронение останков не производилось совсем, либо эти останки были тайно вывезены на свалку», — говорится в обращении Латышева.

Иван Руслянников,

специально для «Новой»

—