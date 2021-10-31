На Земле началась вызванная вспышкой на Солнце магнитная буря

Магнитная буря началась днем в воскресенье в магнитосфере Земли после произошедшей в четверг вспышки на Солнце, говорится в сообщении на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

«В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (слабая, уровень G1)», – приводит сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что буря началась в районе 15 часов дня. По прогнозу, она продлится до середины дня понедельника. Ее вызвала мощная вспышка класса Х, которая произошла на Солнце вечером 28 октября.

Ранее в ФИАН сообщили, что облако магнитной плазмы после возросшей солнечной активности движется в сторону Земли, с 30 октября оно вызовет крупнейшие за несколько лет магнитные бури.