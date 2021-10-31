 

Грузинская оппозиция начала предреволюционные уличные акции протеста

31.10.2021, 19:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГрузинская оппозиция в воскресенье провела митинг на проспекте Руставели в Тбилиси и объявила, что начинает мирную революцию, так как недовольна итогами второго тура местных выборов в стране, которые прошли в субботу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Начинается борьба за освобождение из тюрьмы Михаила Саакашвили, начинается мирная революция», – сказал в эфире телекомпании «Имеди» один из лидеров партии экс-президента Грузии «Единое национальное движение» Георгий Барамидзе.

Оппозиция объявила, что сначала проведет митинги в регионах, а потом снова соберется в Тбилиси 7 ноября.

Сторонники властей называют «кощунством» проведение митинга 7 ноября – именно в этот день в 2007 году Саакашвили жестоко расправился с демонстрантами и разгромил телекомпанию «Имеди». 

По данным ЦИК, второй тур, который проводился в пяти городах и в 15 муниципалитетах, выиграла правящая «Грузинская мечта» – за одним исключением, в западногрузинском городе Цаленджиха, где победил представитель партии Саакашвили.

В Тбилиси в том числе с 55 процентами голосов победил действующий мэр Каха Каладзе – его соперник Никанор Мелия отстал на 52 тысячи голосов. Явка составила 49,9 процентов.

Власти заявили, что не допустят провокаций и что арестованный 1 октября Саакашвили отсидит присужденные ему 6 лет.



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