Мнение: Эх, раз, да ещё раз

Минздрав обновил рекомендации по борьбе с ковидом. Согласно им, теперь вакцина "Спутник Лайт" будет применяться только для ревакцинации. Первый раз человек должен получить укол двухкомпонентной вакциной, а "Лайт" – это один укол и свободен. Именно за однократность насильно вакцинируемые люди, которые принимали решение уже не по убеждению, а по необходимости, и пытались уколоться именно "Лайтом", но теперь эти вольности прекращены. Вначале вы должны продемонстрировать полную лояльность, чтобы впоследствии вас допустили к облегченной версии.

Парадокс происходящего в том, что уже давно забыты уверения властей – чем быстрее и больше вы уколетесь, тем раньше вы вернетесь к прежней жизни. Теперь в ходу другая редакция: из-за этих клятык антиваксеров ограничения все равно остаются, и уколотые должны сносить все тяготы и лишения практически в прежней мере. Вот когда уколятся все (Попова прямо говорит о 100 процентах всего населения), тогда – конечно.

Проблема в том, что вакцинация от ковида – она не про здоровье людей. Она про политический контроль над ними через тотальный отказ от всех рудиментов нормальной жизни. Как раз уничтожение прежних норм и является целью всех ограничений, но никак не благополучие людей. И в этом смысле даже 100% вакцинация ничего не даст – возникнет версия о том, что требуется повторная, а затем – следующая повторная. Эх, раз, да еще раз…

При этом сам по себе ковид никуда не девается, и по-видимому, не денется. Сезонные респираторные заболевания – это, вообще-то, норма. И постановка задачи – победить – выглядит, мягко говоря, бессмысленной. Но тем и хорошо – бесконечность борьбы гарантирована. Цель – ничто, движение – всё.

Поэтому проблема вообще не решается вакцинацией. Никто ранее задачу вакцинировать все население от сезонного респираторного заболевания не ставил. Хотя бы потому, что это нерационально. Задача всегда стояла иначе – ограничиться помощью группам риска, делая упор на оздоровительную профилактику для всех остальных. Цель здравоохранения заключалась в уменьшении численности групп риска и увеличении доли иммунно здорового населения.

Вряд ли это недоступно для понимания даже на уровне лиговских пацанов. Но если только понять, что здоровье населения для них перестало иметь хоть какое-то значение (про приоритетность и разговора нет – все путинские годы, равно как и до него инфраструктура здравоохранения беспощадно истреблялась и по многим показателям она находится сегодня ниже уровня царской России), в общем, если понять эту несложную вещь, то из нее следует непреложный вывод: никто не собирается возвращать обратно прежнюю нормальность. Все разговоры о том, что вот мы все уколемся, и все будет тип-топ – это очередная ложь. Не будет. Будет что-то еще. А потом еще. Просто пока нужно выжать досуха эту тему, потом будет другая. Точнее, другие.

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