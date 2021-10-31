 

Мнение: Эх, раз, да ещё раз

31.10.2021, 19:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минздрав обновил рекомендации по борьбе с ковидом. Согласно им, теперь вакцина "Спутник Лайт" будет применяться только для ревакцинации. Первый раз человек должен получить укол двухкомпонентной вакциной, а "Лайт" – это один укол и свободен. Именно за однократность насильно вакцинируемые люди, которые принимали решение уже не по убеждению, а по необходимости, и пытались уколоться именно "Лайтом", но теперь эти вольности прекращены. Вначале вы должны продемонстрировать полную лояльность, чтобы впоследствии вас допустили к облегченной версии.

Парадокс происходящего в том, что уже давно забыты уверения властей – чем быстрее и больше вы уколетесь, тем раньше вы вернетесь к прежней жизни. Теперь в ходу другая редакция: из-за этих клятык антиваксеров ограничения все равно остаются, и уколотые должны сносить все тяготы и лишения практически в прежней мере. Вот когда уколятся все (Попова прямо говорит о 100 процентах всего населения), тогда – конечно.

Проблема в том, что вакцинация от ковида – она не про здоровье людей. Она про политический контроль над ними через тотальный отказ от всех рудиментов нормальной жизни. Как раз уничтожение прежних норм и является целью всех ограничений, но никак не благополучие людей. И в этом смысле даже 100% вакцинация ничего не даст – возникнет версия о том, что требуется повторная, а затем – следующая повторная. Эх, раз, да еще раз…

При этом сам по себе ковид никуда не девается, и по-видимому, не денется. Сезонные респираторные заболевания – это, вообще-то, норма. И постановка задачи – победить – выглядит, мягко говоря, бессмысленной. Но тем и хорошо – бесконечность борьбы гарантирована. Цель – ничто, движение – всё.

Поэтому проблема вообще не решается вакцинацией. Никто ранее задачу вакцинировать все население от сезонного респираторного заболевания не ставил. Хотя бы потому, что это нерационально. Задача всегда стояла иначе – ограничиться помощью группам риска, делая упор на оздоровительную профилактику для всех остальных. Цель здравоохранения заключалась в уменьшении численности групп риска и увеличении доли иммунно здорового населения.

Вряд ли это недоступно для понимания даже на уровне лиговских пацанов. Но если только понять, что здоровье населения для них перестало иметь хоть какое-то значение (про приоритетность и разговора нет – все путинские годы, равно как и до него инфраструктура здравоохранения беспощадно истреблялась и по многим показателям она находится сегодня ниже уровня царской России), в общем, если понять эту несложную вещь, то из нее следует непреложный вывод: никто не собирается возвращать обратно прежнюю нормальность. Все разговоры о том, что вот мы все уколемся, и все будет тип-топ – это очередная ложь. Не будет. Будет что-то еще. А потом еще. Просто пока нужно выжать досуха эту тему, потом будет другая. Точнее, другие.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.10 / Лекарства с фавипиравиром получили постоянную регистрацию в России

21.08 / Ученые: Сознание человека существует отдельно от мозга

07.09 / Мнение: Зомбификация экономики США, неуязвимость России и рейтинг качества элит

29.06 / Скандалы: «У нас очень строгие родители»

26.06 / Скоро в жизни все изменится: пять признаков, указывающих на перемены. Но люди почему-то боятся их

30.06 / «Я лично возьму топор и приеду в вашу администрацию» – Путин пообещал убрать новогоднюю ель в селе в Красноярском крае

21.02 / Мнение: Подробнее про Техас, Билл Гейтс о вакцинах и преступность в Миннеаполисе

30.08 / Лоферы и высокие белые носки – настоящий хит этой осени: как носить и каких ошибок избегать

04.05 / Мнение: «Терроризм и коммунизм», классовая математика и голос пролетариата

13.04 / В Рязани пассажир спас целый автобус от катастрофы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика