 

Мнение: Боевые действия в городе. 1959-й год

31.10.2021, 19:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Занимательный советский документальный фильм 1959-го года, в котором с позиции военной теории конца 50х годов описывают тактику боевых действий при штурме крупных населенных пунктов. Часть представленных принципов и рекомендаций не устарели и сегодня.

И еще из накопившегося на историческую тематику.

1. Das Boot

Военный историк Владимир Нагирняк о истории книги и фильма "Das Boot".

2. Ворошиловские соколы.

О летчиках-истребителях, выпускниках Ворошиловского аэроклуба (Ставрополье), воевавших на фронтах Великой Отечественной Войны.

3. Женщины в гражданской войне в России.

Плюс еще.

1. Разрушали ли большевики семью – https://vk.com/wall-156278021_15399
2. Семнадцать лет национальной идее – https://mihalchuk-m.livejournal.com/1533.html
3. Почему же перед нами не встают на колени? – https://el-tolstyh.livejournal.com/10695451.
4. Наша Маша и последняя доска – https://dahr-blog.livejournal.com/1641323.html
5. Выписка из протокола Политбюро о рассмотрении дел о терактах в ускоренном порядке – http://istmat.info/node/65364

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.02 / Тут вам не Сахарово

26.07 / Башаров выставил на продажу квартиру за 37 миллионов рублей

08.07 / Мнение: О добровольном уходе Путина – инфа из первых рук

05.05 / Врач-диетолог перечислила приближающие рак продукты

08.02 / Нонна Терентьева: как сложилась судьба русской Мерилин Монро

11.09 / Мнение: Публикация статей в Википедии за 500 000 гривен

24.03 / ЦИК и РКН будут вместе бороться с незаконной агитацией в Сети

03.12 / Мнение: Как спецслужбы Украины формируют русофобскую повестку в сирийском Идлибе

04.08 / Северокореец, перебежавший из Северной Кореи в Южную, бежал обратно

05.07 / Ученые рассказали, почему некоторые люди ощущают только легкие симптомы COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика