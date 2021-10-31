Мнение: Боевые действия в городе. 1959-й год

Занимательный советский документальный фильм 1959-го года, в котором с позиции военной теории конца 50х годов описывают тактику боевых действий при штурме крупных населенных пунктов. Часть представленных принципов и рекомендаций не устарели и сегодня.

И еще из накопившегося на историческую тематику.

1. Das Boot

Военный историк Владимир Нагирняк о истории книги и фильма "Das Boot".

2. Ворошиловские соколы.

О летчиках-истребителях, выпускниках Ворошиловского аэроклуба (Ставрополье), воевавших на фронтах Великой Отечественной Войны.

3. Женщины в гражданской войне в России.

Плюс еще.

1. Разрушали ли большевики семью – https://vk.com/wall-156278021_15399

2. Семнадцать лет национальной идее – https://mihalchuk-m.livejournal.com/1533.html

3. Почему же перед нами не встают на колени? – https://el-tolstyh.livejournal.com/10695451.

4. Наша Маша и последняя доска – https://dahr-blog.livejournal.com/1641323.html

5. Выписка из протокола Политбюро о рассмотрении дел о терактах в ускоренном порядке – http://istmat.info/node/65364

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