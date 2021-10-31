Мнение: Письмо: “Общая территория и разные взгляды”

В этом письме давайте посмотрим, как автора шатает между векторами сливов и косяков.

Там, где территория ее, она считает ее общей и поэтому готова сливаться, а там где территория общая, она считает ее своей и поэтому готова косячить.

chickadeee16

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо вам большое за вашу работу. Прошу помощи понять, как правильно поступать в случае конфликта интересов в браке.

Мы с Н. вместе пятый год, недавно поженились. Сейчас я на 6ом месяце беременности. Мы оба очень хотели ребенка и очень счастливы. Я из России, он из другой страны, живем в третьей стране.

Финансово у нас уже давно сложилось так, что я Н. перевожу определенную сумму в месяц для оплаты наших счетов, вне зависимости от того, сколько именно в данном конкретном месяце мы потратили. В среднем мой вклад покрывает чуть меньше половины наших расходов. А остальным распоряжаюсь как хочу, и он соответственно тоже. Его заработок в 2.5 раза выше моего. Этим летом я закончила обучение на новую профессию, и месяц назад устроилась на первую работу по специальности, позиция начальная, но я счастлива, что удалось так быстро влиться в новую индустрию совсем без опыта. Н. уже лет 20 работает в айти.

(Пара без ребенка – это совсем не то же самое, что пара, где женщина беременна или мать младенца. В первом случае делить бюджет пополам – нормально, во втором случае мужчина должен брать на себя больше материального обеспечения. Когда ребенок подрастет, женщина получит возможность постепенно вернуться к прежним заработкам и соответственно к равной доле в бюджете, но не сразу. Это простая логика. Но автор считает себя обязанной вкладываться на равных, потому что боится инициировать перемены. Как здесь вектор слива связан с тем, что она присвоила мужа и боится конфликта, видите?)

Иногда у нас возникают такие ситуации, в которых наши взгляды или возможности не совпадают. Например, покупка новой машины. Н. перевез сюда свою племянницу, она живет теперь с нами, поступила здесь в университет. В планах у Н. перевезти также сестру, брата и родителей. Все будут жить так же с нами, по крайней мере пока не встанут на ноги, а родители на постоянной основе.

(Хотя автор пока не акцентирует на этом моменте, давайте его сразу рассмотрим. Брак – это не только образование пары, это соединение двух семей. Когда семьи похожи и семейные традиции идентичны, никаких сюрпризов нет. А вот когда культуры разные, есть разрыв в традициях или в классах, такой разрыв может стать источником скрытых или явных конфликтов. Нужно осознавать до брака, что, выходя замуж за мужчину из очень крепкой и дружной многодетной семьи, вы будете участвовать во всех семейных делах каждого брата и сестры, выходя замуж за разведенного мужчину с детьми, вы будете участвовать в опеке его детей, выходя замуж за восточного мужчину из традиционной семьи, вы скорее всего будете жить с его родителями. Автор, на первый взгляд, была готова к последнему раскладу, но подспудно ее это тяготит. Здесь нужно пораньше решить для себя: принять или отказаться. Во втором случае либо избегать отношений и брака, либо планировать и готовить развод. В первом случае надо смириться с ситуацией как с условием и искать в ней плюсы. Иначе вы будете расшатывать себя и брак и превращать совместную жизнь в ад. Шатаются те, кто не может ни принять, ни отказаться, ждет, что кто-то решит проблему за них)

Для того, чтоб можно было всем вместе выезжать куда-то, Н. хочет купить большую 8-ми местную машину, а сейчас у нас обычная. Уже третий месяц каждые несколько дней он со мной заговаривает на эту тему, ходим по салонам, присматриваемся. Я на все говорю, что да, машины классные, но уж очень дорогие, в 2 раза дороже нашей. На что он отвечает: «Ну если хочешь машину такого класса, то и платить придется вот столько-то». Я на это отмалчиваюсь, и через неделю тот же разговор повторяется. Ответить ему прямо как есть, что это не я хочу, а он хочет, чтобы возить своих родственников, кажется хоть и честным, но грубым.

(Вот здесь видно, как автор боится сказать мужу, что может дать денег столько-то или вообще нисколько. Например она могла бы сказать: “Машина отличная, но лично я не потяну такую. Купи ее сам, она и правда вместительна”. Не надо оправдываться и напоминать, что это для его родни, он и сам в курсе. Не надо жаловаться, что вы на новой работе и получаете мало пока, он и сам в курсе. Про свою беременность тоже не надо, он видит ее. Не надо никакого нытья, это будет выглядеть как обвинения и вызовет с той стороны обиду. Не отказ вложиться обиду вызовет, а ваши обвинения. Поэтому надо сказать очень просто: хочешь купить, покупай, я не смогу поучаствовать или вот столько могу дать, немного. Но автор боится это сказать, потому что очень боится отделить я от мы там, где ей хочется контроля)

Да и мне с одной стороны хочется его поддержать, мы семья, и я понимаю, что он старается для комфорта своих родственников и родителей тоже. Но с другой, у меня элементарно нет возможности столько платить за машину, которая к тому же лично мне совершенно не нужна. Н. не говорил, сколько именно он ожидает от меня вложения в ежемесячный платеж, но я считаю, что если мы вместе покупаем машину, то и платить я должна половину, а я не смогу, по крайней мере на приближающемся декрете. Я уже несколько раз говорила Н., что я, к примеру, счастлива с той машиной, что у нас есть, и мы можем ее и не менять, ну в крайнем случае его родственники будут с нами выезжать по очереди, а не все вместе. Он слушает, кивает и молчит, и снова возвращается к этому вопросу. Ждет от меня какого-то подтверждения или одобрения его решения, а я не могу ему этого дать.

(Скорее всего муж согласится купить машину сам, если жена его поддержит. Они – семья и свои деньги он рассматривает как общие в каком-то смысле, поэтому советуется с ней. Ей нужно выразить удовольствие от покупки большой машины, но свою долю не вносить или предложить символическую. Но вместо этого она переживает, злится, отговаривает его, испытывает страх, думает о том, что машина ей не нужна, хотя конечно нужна, ее муж тоже будет возить и их ребенка. Она настаивает, чтобы они не меняли машину, и муж думает, что должен и дальше обсуждать с ней этот вопрос, пока она не согласится. То есть от ее страха разделить границы в денежном вопросе, она накручивает конфликт. Почему автор боится, понимаете?)

Другая ситуация сложилась с его племянницей. Она приехала к нам 2 месяца назад, и учиться ей 4 года. Ей 20 лет. Мы ее встретили очень тепло, у нее своя уютная комната и ванная, везде ее возим, все показываем, кафе, любые продукты, какие ей захочется, за проживание и питание она ничего не платит, хотя и устроилась на работу на полставки, но вложениям в общий бюджет предпочитает шоппинг, одежду, косметику и маникюры. Университет ей полностью оплачивает другой дядя. Она мне сначала очень понравилась, показалось, что отличная девчонка, с ней легко болтать, дружить. Я ей во многом помогла, пока муж работал: ходила с ней по банкам и инстанциям оформлять документы, написала ей резюме, показала, куда подаваться, натренировала на интервью, на экзамен по вождению, отдала ей кучу своих вещей и косметики, оформила на себя ее кредит за последний айфон, когда ей не одобрили – всего не перечислить. Но время идет, а она так и продолжает вести себя как гостья, если не хуже.

(Автор так активно ринулась обслуживать племянницу, словно надеялась заслужить любовь и благодарность всей семьи мужа и сделать племянницу частью “я”. Автора все время подводит стремление к плохому “мы” (“я”) с мужем, от этого она перевкладывается и даже сливается. Большинство обид возникает от того, что вы вкладывали куда больше, чем нужно, в надежде получить власть. Власть вы не получили и чувствуете себя обворованными)

Каждый день ждет, когда накроют на стол и позовут на обед, тогда спустится, поест и уйдет опять в свою комнату. Посуду не моет вообще, ни когда все вместе поедим, ни когда она одна, оставляет и уходит. В ее комнате страшный бардак, я несколько раз хотела пропылесосить – не смогла даже зайти, все на полу кучами, в перемежку мусор, грязное белье и немытая посуда. Убираться тоже не помогает, только в своей комнате, когда я постучусь в вечно закрытую дверь и вручу ей пылесос, то пропылесосит. А дом у нас большой, мы с мужем работаем с утра до вечера, хоть и из дома, и домашних дел тоже много.

Даже элементарного спасибо не скажет ни дома, ни когда в ресторанах ее угощаем. С одной стороны, физически мне не стало тяжелее после ее приезда, тем более у нас давно заведено, что муж всегда моет посуду, а стирку мне удалось каким-то чудом ее приучить делать самой. Но с другой стороны, ситуация кажется совсем неправильной и нужно как-то с ней договариваться. На самом деле меня муж даже не спросил, а не против ли я, что она будет с нами жить, просто поставил перед фактом. Я тогда ничего не сказала, так как знаю, как ему важна его семья, и как он хочет им помочь вырваться из их несчастливой страны. Но и служанкой для молодой здоровой девицы я быть не подписывалась, а получается, что мы с ним оба в ее услужении.

(Давайте разбираться с этой кучей претензий. Посмотрите, из-за слияния с мужем автора сильно шатает. Она то относится к девочке как к своей дочке, то видит в ней чужого человека, который оккупировал ее территорию. На самом деле это не дочка и не чужой человек, это племянница мужа, которую он взялся опекать, в традиционных восточных семьях родные дяди – как отцы, особенно дяди по матери. Автору нужно принять факт племянницы в доме как условие жизни с мужем, не выдавливать ее и не сливать с ней границы, организовать терпимое сожительство. То, что молодая девчонка не отличается дисциплиной и аккуратностью – нормальная вещь. Ребенок автора в 20 лет скорее всего будет такой же. Постепенно и спокойно придется девочку приучать убирать за собой. Главное не рассчитывать, что она привыкнет к этому быстро. Напоминать ей все-таки придется и лучше делать это без агрессии и без обиды. Служанкой девочке быть не надо. Пусть дядя моет за ней тарелки, пусть он больше занимается ее опекой и воспитанием, не надо лезть из кожи. Нужно смириться, что племянница непременно будет вносить в жизнь беспорядок, не ждать комфорта. В чем-то она может оказаться и полезной, например, будет помогать с ребенком, если отношения с ней будут хорошие. Вообще родственники в доме – это с одной стороны большая нагрузка и дискомфорт, с другой стороны возможность жить в клане, иметь настоящую мафию и поддержку во всем, если отношения будут хорошие. Ребенок автора получит много близких родственников, которые будут за него горой. Это хорошие стороны, но и плохих может быть много, если автор с виду согласна, а внутри сопротивляется условиям)

Н. все это видит, понимает, он сам очень хозяйственный, но ничего ей не говорит, только вздыхает, глядя на очередную немытую тарелку, и идет ее мыть. Как-то раз я позвала Н. взглянуть на ее комнату, пока она на работе, он только протянул: «Воооааааа…» и сказал, что поговорит с ней, но на этом все затухло. Мне казалось, что муж сам будет с ней обсуждать подобные вещи, все-таки это его племянница и он ее пригласил, я не знаю, о каких условиях они договаривались. Но он молчит и вряд ли что-то ей скажет. В моих ли границах возложить на нее домашние обязанности? И как лучше это сделать? Судя по всему, девушка ленивая, и если ей сказать «помой посуду», то, конечно, она пойдет и помоет. Но придется каждый раз ей об этом говорить, и с уборкой так же. Проще уж самой сделать, чем кого-то постоянно просить. Единственное, что мне пришло в голову, это собрать «семейный совет», сесть нам втроем, составить список домашних обязанностей и, под предлогом того, что яжбеременна и мне тяжело, распределить между нами троими на регулярной основе. Предварительно обсудив этот план с мужем, конечно, да и его я не планирую просить ни о чем, кроме того, что он уже делает. Хотя я сама могу справляться с тем, что и раньше, но здесь уже какое-то дело принципа что ли.

(Семейный совет, добрые беседы, спокойные напоминания, небольшие подкупы, договоры и обмены, вот это вот все подходит. Привыкать она будет постепенно, давить и требовать быстрых изменений не надо, поломаете копья и перессоритесь с ней и с мужем. Раз уж вышли замуж за мужчину с такими семейными установками и традициями, принимайте как факт. Раньше надо было думать, пять лет вместе жили, а теперь надо приспосабливаться так, чтобы не жить в аду. Вы всегда успеете развестись, если жизнь с его родней окажется слишком сложной. Но пока надо пробовать и стараться, без конфликтов и войн. Если поставить мужчине ультиматум “я или твоя семья”, он возненавидит автора, сам такой ультиматум будет большим косяком с ее стороны, потому что ее изначально предупреждали об условиях)

Еще одна ситуация касается нашего будущего малыша. Мы с мужем обсуждали его рождение, декретный отпуск и когда я планирую возвращаться к работе. Здесь можно взять отпуск по уходу только до года, а дальше либо теряй работу и сиди без денег и без помощи государства, либо возвращайся на работу. Н. хочет попросить свою маму, чтобы сидела с ребенком с года и до школы. Садики тут платные. Я его маму очень уважаю и люблю, и в другой ситуации я была бы счастлива, если бы она помогала растить моего сына. Она добрая как ангел, очень ласковая. Но она совсем не говорит на местных государственных языках, только на своем родном, который здесь совсем не используется. Получается, если ребенок будет постоянно с ней, то его первым родным языком станет ее язык. А учитывая, что в доме будет еще много родственников со стороны мужа, то одна я буду пытаться после работы учить его английскому, а 6 других человек будут целый день говорить с ним на своем языке. Я на своем опыте знаю, насколько большую разницу играет в нашей стране язык, когда он родной, и когда нет. Отношение к иммигрантам в корне отличается от отношения к приезжим. А мне бы хотелось дать сыну возможность не казаться иммигрантом в своей собственной стране, чтобы на местных языках говорил с рождения и без акцента.

Русскому языку я его обучать тоже не планирую, он здесь точно так же не нужен, зато нужны два других. И еще я переживаю, как мой ребенок будет общаться со мной, если в основном выучит язык семьи мужа, который я понимаю мало. Совсем не хочется, чтобы он ко мне обращался на чуждом мне языке, дома с мужем мы говорим на английском, он мне уже как родной. Я не против, чтобы сын учил язык мужа, но в равной степени, что и английский. Например, ходил в местный английский садик, а дома пусть его окружает 6 человек, говорящих на другом языке, это кажется сбалансированным. То есть я считаю, что с года сын должен пойти в ясли и потом в сад, даже если они платные. Я буду работать, и по моему мнению, лучше пусть мои деньги пойдут на садик, чем на ту самую 8-ми местную машину.

Несмотря на то, что это еще в далеком будущем, разговор зашел уже сейчас, и конфликт наметился. К тому же, в ясли надо записываться как можно раньше, иначе не будет мест. Позицию Н. я тоже понимаю: его мама очень ждет внука, захочет с ним проводить как можно больше времени, и будет только рада его просьбе с ним возиться, а Н. всегда очень старается, чтобы мама была счастлива.

Если она сюда приедет жить, заниматься тут ей больше нечем, ни друзей, ни других родственников нет, только мы, выйти она никуда не может из-за незнания языка. Внук для нее будет отдушиной. Плюс если Н. спонсирует всех пятерых родственников, это будет большой удар по его кошельку, и, естественно, ему захочется сэкономить на яслях. Как решать ситуацию, когда общая территория и разные взгляды?

(Если мама мужа будет сидеть дома, а автор отведет годовалого, то есть очень маленького малыша в ясли, она станет врагом мужа и всей его семьи. У автора почти истерика от накопившихся уступок мужу в отношении родни, внутри нее готовится революция и возводятся баррикады. Ребенка можно отдать в английский сад в три-четыре года, в этом возрасте иммунитет детей уже лучше и дети нуждаются в общении со сверстниками. До этого времени логично сидеть свекрови. Ясли – плохая идея в ситуации автора плюс кровная обида свекрови и мужа. Ясли годятся тем, у кого нет другого выхода. Посмотрите, автор хоть и подстраивается там где не надо, готовит мощный бунт. Язык английский ребенок прекрасно выучил бы к школе, даже если бы начал учить в четыре. Но автор по вечерам и два выходных в неделю может разговаривать с малышом и учить его, читать ему книжки, ставить мультфильмы, сейчас дети учатся всему по гаджетам. С двух лет ребенка надо обязательно водить в группы детские, а потом – в сад. То есть он отлично научится болтать на двух государственных языках. И научит бабушку. Не нужно выдумывать проблемы. В данном случае автор решила упереться рогом там, где территория общая – ребенок. А вот там, где речь о деньгах на дорогую машину для семьи мужа, автор может отделить личное, отложить на себя и ребенка, и не участвовать. Понятно, почему автор путает общее и личное?)

Спасибо вам!