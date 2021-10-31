 

Бывшая жена футболиста Аршавина Алена Казьмина готовится к операции

31.10.2021, 18:56, Разное
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Алиса Казьмина сделала в своем инстаграм-профиле важное заявление. Бывшая жена футболиста Аршавина снова попала в больницу. Многодетная мать решила лечь на операцию ради детей. Она не хочет больше страдать. Она хочет жить полноценной счастливой жизнью.

Операция

Казьмина написала, что идет на это ради своих стойких, добрых и самых замечательных детей. Конечно, и ради себя тоже. Алиса больше не позволит болезни ее разрушать. Женщина поблагодарила подписчиков за поддержку.

Ранее экс-жена Аршавина заявляла, что доктора не соглашались ее оперировать из-за ее тяжелого состояния. Теперь они сумели найти выход. В ближайшее время Алиса окажется на операционном столе.

Напомним, впервые Казьмина рассказала о своей болезни в начале 2021 года. Привлекательная женщина в какой-то момент начала прятать от общественности лицо. Поклонники Алисы подумали, что она неудачно сделала пластическую операцию. Но потом стал известно, что ткани и кости ее лица разрушает аутоиммунный некроз.

Болезнь изменила женщину до неузнаваемости, буквально оставив ее без носа. Несколько раз Казьмина была на грани жизни и смерти, но она боролась.

Ее преследовали не только проблемы со здоровьем. Алиса стала бездомной, о чем она честно рассказала подписчикам. Последние пару лет женщина не съезжала из особняка свекрови, мотивируя это тем, что ей некуда идти. В конечном итоге мать Аршавина выселила Алису через суд.



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