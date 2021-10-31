Гастроэнтеролог развеяла популярные мифы о вредных продуктах

Диетолог и гастроэнтеролог Индира Гималтдинова развеяла популярные мифы о вредных продуктах. Как оказалось, многие утверждения являются ошибочными, хотя многие продолжают в них верить.

Первым ошибочным мнением является то, что шоколад вредит фигуре. По словам врача, продукт состоит из какао-бобов и какао-масла, которые являются отличными антиоксидантами. Иными словами, употребление черного шоколада снижает риск развития сердечно-сосудистых недугов, нормализует артериальное давление.

Более того, шоколад способен улучшать настроение за счет эффекта антидепрессантов. Людям, которые планируют избавиться от лишнего веса, стоит ограничить употребление этого продукта, так как он может быть достаточно калорийным. Что касается различия пользы всевозможных видов шоколада, то оно заключается именно в проценте содержания сахара.

Второй миф – коричневый сахар полезнее белого. По словам гастроэнтеролога, вред от употребления любого вида сахара одинаков, однако злоупотребление чревато серьезными последствиями. В третьем мифе говорится, что белый хлеб калорийнее черного. Оказалось, что утверждение ошибочное, и количество калорий в каждом из продуктов практически одинаковое.

Источник: ufacitynews.ru