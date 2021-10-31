 

Исследователи усомнились в существовании у людей «розовых очков»

31.10.2021, 18:48, Разное
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Новая работа ученых поставила под сомнение утверждение о том, что некоторые люди видят мир сквозь «розовые очки». Результаты исследования опубликовали в издании Cognition.
Долгий период эксперты полагали, что у людей имеется «иррациональный оптимизм» – настрой на хорошее и приуменьшение рисков отрицательного опыта, завышая свои шансы на положительные события. Авторы работы считают, что ранние опыты вели к «ложным срабатываниям» – шаблонные данные, смотрящиеся так, как будто люди очень оптимистичны там, где таких предвзятостей нет.

Были проведены эксперименты с помощью методологии, широко применяемой в других изучениях оптимизма. «Метод обновления» позволял добровольцам оценивать собственные шансы прожить инцидент из жизни, а потом пересмотреть его после предоставления фактической вероятности переживаний эпизода человеком. Это происходило с отрицательными жизненными эпизодами, такими как развод или болезнь, вызывающими сильные эмоциональные реакции.

В последней работе специалисты тестировали тот же «метод обновления», но убрали эмоциональную часть, использовав нейтральные примеры. Испытуемые производили оценку возможности того, что другая проезжающая машина окажется черного оттенка.

Невзирая на изменения прототипов и отсутствия эмоциональных компонентов, наблюдали ту же оптимистичную картину, что вынудило экспертов оспаривать обоснование методов, которые используются в опытах, аргументирующих, что они доказали предвзятость оптимизма. Джейсон Бертон, ведущий ученый, сообщил, что работы демонстрируют, что способ, который использовали, чтобы доказать такой оптимизм, оказался ошибкой, что ведет к обновлениям «оптимистичных» убеждений там, где это невозможно. Но это не говорит о том, что предвзятость оптимизма не может быть в реальности, но нужны новые разработки.

Пунит Шах, соавтор работы, заявляет, что имеется основа для оптимизма в некоторых условиях, но это не говорит о том, что люди носят «розовые очки». Ученые опираются на идеи предвзятости оптимизма, но следует видоизменить этот психологический феномен.

Источник: medicalinsider.ru



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