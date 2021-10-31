Чего похудел? – Личное мнение
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Константин Ивлев — не путать с папой Насти Ивлеевой! — похудел на 20 кг меньше, чем за год.
Что удивляет особенно — дядька повар. При такой работе сложно худеть, да и возрастом Ивлев — не мальчик.
Фото: Соцсети
Что же случилось?
Сам Ивлев объясняет произошедшее чудо-диетой. Мол, до полудня можно есть всё, а вот после — только водичку.
Ну, это странный рецепт — на мой взгляд, и не работающий. Сам повар не понимает, что же произошло, зато для меня это очевидно.
Это — молодая жена.
Больше года назад был небольшой скандалевич — Константин ушёл от жены к новой жене. И вот, спустя год, от любви Ивлев и похудел — быть толстым рядом с молодой женой очень странно.
«Она готовит, но не очень. У нас обычно я это делаю, а Лера накрывает».
Валерии Куденковой всего 29 лет. Понаехала из Краснодарского края, пошла на рынок, где стояла и трескала у прилавка черешню.
Мимо шёл Константин по рабочим делам. Видит — ох, какая! — и разговорился. Первая жена, с которой повар прожил 20 лет, долго потом ругалась на молодую Лерочку.
Развод и новый брак пошёл мужику на пользу.
К чему это я? Ах, да: не держите своих мужей, женщины! Их и так у нас мало, живут недолго. Сами прожили 20 лет — дайте другим. Ну, и мужику хорошо — ишь, похудел как, да и вообще счастлив, словно Цекало.
Готовы отпустить своего к молодухе?
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Источник: Лена Миро
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