 

“Идиллия”, “Невероятно милые”. Горбунов растрогал подписчиков семейным фото

31.10.2021, 18:40, Новости дня
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На снимке Горбунов изображен вместе с сыновьями Иваном и Данилой. Иван кормит своего двухмесячного брата из бутылочки.

“Папа аж глаза закрыл от радости. Мое воскресенье перед выходом из дома на “Танцы!” – подписал телеведущий фото.

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Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

“Какая идиллия, супер. Пусть здоровенькими будут все детки”, – отметила nataliianataliia1817.

“Какие невероятно милые”, – добавила brusova.k.

Контекст:

Горбунов – украинский телеведущий и актер, заслуженный артист Украины. В 2017 году он женился на телеведущей Кате Осадчей и в том же году у пары родился сын Иван. 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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