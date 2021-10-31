Полиция в Харькове открыла уголовное производство из-за подписания пустого протокола на выборах

Информация о нарушении в полицию поступила от гражданской сети “Опора” в 11.03. Полицейские провели осмотр избирательного участка, который находится на улице Олеся Гончара.

“Заместитель председателя участковой избирательной комиссии добровольно издала два одинаковых экземпляра протокола УИК о подсчете голосов избирателей. На каждом из них наверху было написано “образец”. Указанные экземпляры изъяты во время проведения осмотра и помещены в бумажный пакет, опечатан с подписями участников следственного действия”, – отметили в полиции.

Данные о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 158-3 (фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательного ящика, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.

“Опора” сообщила о подписании пустого протокола на участке №631306, который находится на территории горбольницы №14.

“Протокол о подсчете голосов подписывается уже после завершения процесса голосования, когда в него уже внесены все данные, в частности, о количестве голосов за кандидатов”, – сказал координатор “Опоры” в Харьковской области Николай Зинченко.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова проходят 31 октября. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

На должность мэра Харькова претендуют 10 кандидатов.

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