“Что там между ног телепается?” В сети обсуждают фото Никитюк в ультра коротком платье
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“Вчера закончили съемки реалити-шоу “Пара на миллион” не пропустите весной 2022 года в эфире “Нового канала”. Шоу об отношениях… Будет вам над чем подумать”, – написала она.
На фотографиях телеведущая предстала в ультра коротком красном платье и босоножках на шпильке. На одном из сников она изображена вместе со вторым ведущим шоу, юмористом Романом Мищеряковым.
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“Костюм мужика? Что там между ног телепается” – прокомментировал kyiv_likes.
“Какие ноги”, – добавила liliya2772.
Контекст:
Съемки шоу “Пара на миллион” стартовали в сентябре. В нем приняли участие 12 мужчин и 12 женщин, которых разбили на пары. Им придется проходить испытания шоу, чтоб побороться за 1 млн грн.
Никитюк в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.
С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.
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