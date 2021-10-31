 

“Что там между ног телепается?” В сети обсуждают фото Никитюк в ультра коротком платье

31.10.2021, 18:40, Новости дня
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“Вчера закончили съемки реалити-шоу “Пара на миллион” не пропустите весной 2022 года в эфире “Нового канала”. Шоу об отношениях… Будет вам над чем подумать”, – написала она.

На фотографиях телеведущая предстала в ультра коротком красном платье и босоножках на шпильке. На одном из сников она изображена вместе со вторым ведущим шоу, юмористом Романом Мищеряковым.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Костюм мужика? Что там между ног телепается” – прокомментировал kyiv_likes.

“Какие ноги”, – добавила liliya2772.

Контекст:

Съемки шоу “Пара на миллион” стартовали в сентябре. В нем приняли участие 12 мужчин и 12 женщин, которых разбили на пары. Им придется проходить испытания шоу, чтоб побороться за 1 млн грн. 

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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