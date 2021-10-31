Кортеж Байдена на G20 достиг рекордной численности

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31.10.2021, 18:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ кортеже президента США Джо Байдена на саммите G20 в Риме насчитали около 100 автомобилей.

На кадрах видео видно, как рекордной длины кортеж проезжает по улицам Рима. В составе автоколонны также находятся охранники, информирует Lenta.ru со ссылкой на телеканал «Россия 1».

29 октября на встречу с папой Римским Франциском президент Джо Байден прибыл в кортеже из 85 машин. Сам американский лидер прибыл на переговоры с папой Римским на служебном Cadillac по кличке The Beast.

Уточняется, что кортеж подобной длины из-за коронавирусных ограничений в Италии, согласно которым в автомобиле могут находиться до трех человек, не проживающих вместе.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы журналистов, связанные с отношениями РФ и Турции, перед началом встречи американского лидера с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Риме на саммите G20.



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