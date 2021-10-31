Девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье, сообщило генконсульство России.

«В воскресенье в черте населенного пункта Серик (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 12 российских туристов. По предварительным данным, предоставленным дорожной полицией, водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся. В результате ДТП пострадали девять российских граждан», – приводит сообщение РИА «Новости».

Все пострадавшие с травмами различной тяжести доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания экстренной помощи.

«Состояние троих россиян, включая двух несовершеннолетних детей, оценивается как средней тяжести. Они остаются под наблюдением врачей. Сотрудник генконсульства выехал на место происшествия и в медицинские учреждения для выяснения ситуации и состояния пострадавших. Водитель транспортного средства задержан правоохранительными органами до выяснения обстоятельств инцидента», – сообщили в генконсульстве.

Ранее в турецкой Анталье в ДТП с автобусом получили травмы семеро россиян, они доставлены в больницу, угрозы для их жизней нет.