 

Сатановский поддержал празднование Хэллоуина в России

31.10.2021, 18:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыТрадиция наряжаться в костюмы, чтобы отпугивать нечисть существует во многих российсктх праздниках, поэтому празднование Хэллоуина может в скором времени прижиться и в России, считает президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

«Хэллоуин. Древний праздник, кельтский, еще дохристианский, сотню раз проклятый по всему миру всеми ортодоксами, включая наших, но с огромным энтузиазмом отмечаемый молодежью, которой все равно по какому поводу, только дай гульнуть, тем более в виде карнавала. А что принято рядиться во всякую нечисть, чтобы ее запутать, так и у нас в стране такие карнавалы испокон веков с превеликим успехом шли и до сих пор идут – только даты отличаются. Понять, почему ряженые на Рождественский пост, Масленицу и Святки – это нормально, а на Хэллоуин – мерзость Б-гопротивная, могут только те, кто настолько глубоко погружен в церковную жизнь, что вся прочая их раздражает самим фактом своего существования», – написал он в своем Telgram-канале.

Сатановский отметил, что «всего пара тысяч лет должна пройти, чтобы чужая традиция укоренилась и прижилась так, что и не поймешь, с какого такого хрена она чужая. Вот, и с Хэллоуином в РФ так же будет. А может и быстрее. Новый год до Петра тоже никто 1 января не праздновал, а с того момента, как календарь после революции сменили, так что у нас еще и Старый Новый год образовался, вообще только сто лет прошло».

«Роскошная традиция, добрая. По идее они ходят пугать хозяев и от них положено этими конфетами откупаться. Выглядит очень мило и трогательно. В Америке, Ирландии и Шотландии – дело привычное, во многих других странах, куда этот обычай принесли первые поселенцы, как в Новую Зеландию или Австралию, тоже. У нас в стране это пока редко встретишь, хотя как раз колядки – ровно про это, но в нашем поселке дети из пары домов конфетным рэкетом промышляют. При этом никого нигде не волнуют цвет кожи, национальность и вероисповедание этой мелкой банды. Что, трудно детям конфет насыпать, что ли?» – написал он.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что Хэллоуин в Россию пришел как чисто светский обычай и воспринимается как развлечение. Поэтому он так популярен у россиян и нет смысла запрещать его празднование в стране.



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