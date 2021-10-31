Фейки ООН не помешают сотрудничеству РФ и ЦАР

Сотрудничество Центральноафриканской Республики с Россией будет не только продолжаться, но и расширяться на новые сферы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем.

В Банги отреагировали на сообщение экспертов ООН о работающих на территории республики российских инструкторах. Россияне, которых в отчете приписали к «ЧВК Вагнера», по просьбе центральноафриканских властей занимаются обучением местных силовиков для эффективного противостояния с оставшимися в стране радикалами.

«До тех пор, пока обстановка полностью не стабилизируется, здесь будут оставаться наши друзья. И, поскольку в нашей стране продолжается операция по зачистке территорий от боевиков, мы будем работать рука об руку с российскими инструкторами. Ничего не сможет помешать или поменять сущность той истинно миротворческой деятельности, которую мы ведем сейчас с россиянами, а также нашими силами обороны и безопасности», – заявил Мокпем.

Центральноафриканские власти в очередной раз отбили попытки Запада помешать сотрудничеству Банги с Москвой. Они намерены продолжить плодотворное взаимодействие, несмотря на противодействие ООН и отдельных государств.