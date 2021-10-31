Супруга Игоря Кириллова странными словами прокомментировала его смерть

Супруга известного диктора Игоря Кириллова, скончавшегося вчера, прокомментировала новость о его смерти. Татьяна Александрова попросила представителей прессы оставить ее в покое, не искать каких-либо подробностей, ведь для нее сейчас не совсем подходящее время и не все так просто, как могли подумать многие.

Ведущая и коллега Кириллова Татьяна Судец поддержала вдову, отметив, что она провела последние мгновения его жизни рядом с ним. Она не обязана давать какие-либо комментарии, тем более, Александровой следует смириться с мыслью об утрате.

Судец рассказала, что жизнь Кириллова не была прекрасной. Он потерял сына, из-за чего дети остались без отца. Дочь переехала жить за границу, а единственным родным человеком оказалась его вторая супруга. До знакомства с ней диктор был одиноким и жил без радости. Судец сообщила, что Александрова была совершенно из другого круга.

Многие звезды выразили сожаление из-за смерти легендарного ведущего. Для них теперь останутся только воспоминания о его советах, совместной работе и его таланте, пишет «ГлобалМСК.ру».