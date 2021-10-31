Специалисты рассказали о влиянии острой пищи на метаболизм

Полина Топилина, диетолог, и Галина Барташевич, гастроэнтеролог, рассказали о воздействии острых приправ на организм человека. Специалисты объяснили, что пряности могут стимулировать секрецию желудочного сока, восстанавливая слизистые желудка.

Острая пища приносит организму как вред, так и пользу. Обусловлено это количеством употребляемых пряностей и гастроэнтерологическими болезнями. Жгучие специи нужны для борьбы с лишними килограммами. Они влияют на метаболизм человека, ускоряя обмен веществ и заставляя быстро сжечь энергию.

Диетолог сообщила, что компоненты, имеющиеся в острых специях, способны понижать уровень триглицеридов в крови, увеличивать количество ферментов в печени, принимающих участие в жировом обмене, ускорять обмен веществ, активизировать процессы окисления жиров. Капсаицин способен нейтрализовать воспалительные процессы, причинами которых становятся клетки жира. Также он снижает вырабатывание гормона грелина, отвечающего за ощущение голода.

Многие люди полагают, что если употреблять много острой пищи, то можно сбросить лишние килограммы. Но нужно помнить, что для понижения веса необходим дефицит калорий, и если просто добавить перец в еду, то похудеть не получится. Существует доказанный факт, что при частом лакомстве острыми добавками их жиросжигающее свойство понижается.

Чтобы улучшить пищеварение, стоит добавить в рацион острые специи. Они способны стимулировать секрецию желудочного сока, что улучшит прилив крови к стенкам желудка и поможет восстановиться слизистым оболочкам. Капсаицин участвует и в борьбе с бактериями и вирусами, проникающими в организм с едой.

Доктор-гастроэнтеролог предупреждает, что увлечением специями и самостоятельное лечение запрещено, особенно если у людей есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Организм больных может бурно отреагировать на жгучие приправы. Также появится раздражающее действие, несладко придется поджелудочной железе, случится и обострение гастрита. Медики напоминают, что жгучая еда приводит к изжоге, а излишек перца провоцирует кратковременную утрату вкуса из-за онемения вкусовых рецепторов. Если человек очень любит чеснок, то лучше всего смазать им тарелку или натереть гренки, что не будет опасно для ЖКТ.

Источник: 74.ru