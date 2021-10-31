 

Специалисты рассказали о влиянии острой пищи на метаболизм

31.10.2021, 17:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полина Топилина, диетолог, и Галина Барташевич, гастроэнтеролог, рассказали о воздействии острых приправ на организм человека. Специалисты объяснили, что пряности могут стимулировать секрецию желудочного сока, восстанавливая слизистые желудка.
Острая пища приносит организму как вред, так и пользу. Обусловлено это количеством употребляемых пряностей и гастроэнтерологическими болезнями. Жгучие специи нужны для борьбы с лишними килограммами. Они влияют на метаболизм человека, ускоряя обмен веществ и заставляя быстро сжечь энергию.

Диетолог сообщила, что компоненты, имеющиеся в острых специях, способны понижать уровень триглицеридов в крови, увеличивать количество ферментов в печени, принимающих участие в жировом обмене, ускорять обмен веществ, активизировать процессы окисления жиров. Капсаицин способен нейтрализовать воспалительные процессы, причинами которых становятся клетки жира. Также он снижает вырабатывание гормона грелина, отвечающего за ощущение голода.

Многие люди полагают, что если употреблять много острой пищи, то можно сбросить лишние килограммы. Но нужно помнить, что для понижения веса необходим дефицит калорий, и если просто добавить перец в еду, то похудеть не получится. Существует доказанный факт, что при частом лакомстве острыми добавками их жиросжигающее свойство понижается.

Чтобы улучшить пищеварение, стоит добавить в рацион острые специи. Они способны стимулировать секрецию желудочного сока, что улучшит прилив крови к стенкам желудка и поможет восстановиться слизистым оболочкам. Капсаицин участвует и в борьбе с бактериями и вирусами, проникающими в организм с едой.

Доктор-гастроэнтеролог предупреждает, что увлечением специями и самостоятельное лечение запрещено, особенно если у людей есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Организм больных может бурно отреагировать на жгучие приправы. Также появится раздражающее действие, несладко придется поджелудочной железе, случится и обострение гастрита. Медики напоминают, что жгучая еда приводит к изжоге, а излишек перца провоцирует кратковременную утрату вкуса из-за онемения вкусовых рецепторов. Если человек очень любит чеснок, то лучше всего смазать им тарелку или натереть гренки, что не будет опасно для ЖКТ.

Источник: 74.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.11 / “А женщина, как воздуха глоток”: Игорь Крутой романтично поздравил супругу с Днем рождения

10.08 / Российские интернет-тролли нацелились на Линой Ашрам, израильскую гимнастку, завоевавшую золотую медаль

14.09 / Аллу Пугачеву подозревают в новой пластике лица

08.09 / Больше не толстяк: у полных детей появился шанс в виде… пробиотиков

10.05 / «Раздался детский крик, родился человек»

30.05 / Уверенной рукой в вечность

18.11 / Суд отказался удовлетворить иск ФНС к “МелТЭК”

10.11 / Мнение: Логика провокаторов

30.09 / На трех полосах КАД в Санкт-Петербурге заблокировано движение из-за ДТП с двумя иномарками

28.09 / Россияне стремительно нищают из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика