Названы семь факторов риска развития неалкогольной жировой болезни печени

Эксперты назвали семь факторов риска развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Отсутствие лечения чревато появлением цирроза или других заболеваний органа.

Зачастую жировая болезнь печени развивается у тех, кто злоупотребляет алкоголем. Она характеризуется накоплением жира в органе, что негативно отражается на его работе. При этом данный недуг может диагностироваться и у людей, которые вообще не употребляют алкоголь. Способствовать этому могут некоторые причины, в числе которых ожирение, особенно опасно скопление жировой массы в области талии, диабет, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, метаболический синдром, возраст старше 50 лет и курение.

На ранней стадии НАЖБП не сопровождается никакими симптомами, однако в дальнейшем человек может жаловаться на боли в животе, потерю аппетита, усталость, тошноту, диарею, плохое самочувствие в целом. Если вовремя не обратиться к врачу и не получить лечения, то далее появится пожелтение кожи и белков глаз, боль в ногах, отеки, повышение температуры тела, озноб, зуд, потеря веса. Пальцы на руках начнут изгибаться, становясь скрученными, на ладонях появятся красные пятна, мышцы станут слабыми, появятся проблемы с памятью, бессонница, изменение консистенции кала. Врачи рекомендуют при малейших изменениях в самочувствии незамедлительно отправляться к врачу, чтобы вовремя начать борьбу с недугом.

Источник: www.express.co.uk