 

Названы семь факторов риска развития неалкогольной жировой болезни печени

31.10.2021, 17:54, Разное
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Эксперты назвали семь факторов риска развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Отсутствие лечения чревато появлением цирроза или других заболеваний органа.
Зачастую жировая болезнь печени развивается у тех, кто злоупотребляет алкоголем. Она характеризуется накоплением жира в органе, что негативно отражается на его работе. При этом данный недуг может диагностироваться и у людей, которые вообще не употребляют алкоголь. Способствовать этому могут некоторые причины, в числе которых ожирение, особенно опасно скопление жировой массы в области талии, диабет, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, метаболический синдром, возраст старше 50 лет и курение.

На ранней стадии НАЖБП не сопровождается никакими симптомами, однако в дальнейшем человек может жаловаться на боли в животе, потерю аппетита, усталость, тошноту, диарею, плохое самочувствие в целом. Если вовремя не обратиться к врачу и не получить лечения, то далее появится пожелтение кожи и белков глаз, боль в ногах, отеки, повышение температуры тела, озноб, зуд, потеря веса. Пальцы на руках начнут изгибаться, становясь скрученными, на ладонях появятся красные пятна, мышцы станут слабыми, появятся проблемы с памятью, бессонница, изменение консистенции кала. Врачи рекомендуют при малейших изменениях в самочувствии незамедлительно отправляться к врачу, чтобы вовремя начать борьбу с недугом.

Источник: www.express.co.uk



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