 

“Опора” назвала явку на выборах мэра Харькова по состоянию на 16.00

31.10.2021, 17:46, Новости дня
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“По данным наблюдателей “Опоры”, явка по Харькову на 16.00 составила 22,7%. Погрешность – 0,9%”, – отметили в посте.

https://www.facebook.com/kharkiv.opora/posts/2741827736110460

По состоянию на 13.00 явка составляла 12,8% избирателей, сообщала секретарь городской территориальной избирательной комиссии Кристина Мишустина.

На очередных выборах городского головы Харькова в 2020 году по состоянию на 13.00 явка составила 13,5%.

Избирательные участки сегодня открыты с 8.00 до 20.00.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова проходят 31 октября. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

На должность мэра Харькова претендуют 10 кандидатов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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