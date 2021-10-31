 

Боевые подразделения ГПСУ провели на Донбассе учебные стрельбы

31.10.2021, 17:46, Новости дня
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“На днях в Донецком пограничном отряде проведены полевые занятия по узкопрофильным специалистам боевой направленности. Основная составляющая – обучающие стрельбы. Целью практических тренировок было усовершенствовать знания и навыки военнослужащих”, – сообщили в штабе, не конкретизируя даты проведения занятий. 

По программе учений пограничники совершили марш и развертывание на позициях в районе выполнения задач, отработали “тактические эпизоды боевого применения с выполнением стрельб”, говорится в релизе. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1230103077482306

“Упражнялись пограничники в стрельбе из противотанковых гранатометов различных систем, зенитных установок и вооружения боевых машин. Кроме того, особое внимание было уделено тренировке по инженерной подготовке и тактической медицине”, – добавили в штабе. 

Пресс-служба ГПСУ опубликовала в YouTube видео о том, как проходили учения.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube
Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

После начала войны возникла необходимость усовершенствования системы безопасности государственной границы, с тех пор военная составляющая в системе ведомства усиливается, предельную штатную численность ГПСУ решили увеличить на 3 тыс. военнослужащих, говорится на сайте Госпогранслужбы. 

Оперативно-боевые пограничные подразделения контролируют линию разграничения с временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей, уточнили в ГПСУ. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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