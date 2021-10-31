 

“Опора” рассказала о явке на довыборах в Раду в Черкасской и Херсонской областях

31.10.2021, 17:46, Новости дня
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По информации наблюдателей от “Опоры”, которые работают на участках, в 184 округе проголосовало 17,6% избирателей, погрешность составляет 2,2%. В 197 округе – 20,8%, без погрешности со всех участков.

https://www.facebook.com/olga.ajvazovska/posts/10225552256249823

По состоянию на 12.00, по информации Центральной избирательной комиссии Украины, в округе №197 проголосовало 12,32% избирателей, а в округе №184 – 11,94%.

Контекст:

В Украине сегодня проходят довыборы нардепов в округе №197 (Черкасская область) и в округе №184 (Херсонская область) и выборы мэра Харькова. Также в ряде регионов проходят местные выборы.

Внеочередные выборы мэра Харькова были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

Также ЦИК назначил промежуточные выборы в Черкасской (округ №197) и Херсонской (округ №184) областях на 31 октября в связи с тем, что депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.

В полиции сообщали, что за время избирательной кампании получили 208 сообщений о нарушениях, в “день тишины” 30 октября – 16.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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