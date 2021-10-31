Никитюк вместе со Свитолиной сходила на мистический балет “Жизель” с Кухар

В частности, Никитюк опубликовала несколько видео со Свитолиной, в которых рассказала, что они собираются “тусить”.

“Кто это прилетел? Красоточка моя. Мы сегодня с Эллечкой тусим”, – говорит телеведущая на видео.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Совместное фото в своем Instagram опубликовала и Свитолина.

Фото: elisvitolina / Instagram

Затем они обе запостили в своих соцсетях видео с балета “Жизель”, а Никитюк, к тому же, сфотографировалась с Кухар.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram



Контекст:

“Жизель” – это фантастический балет в двух актах композитора Адольфа Адана, в сюжет которого легла легенда, пересказанная Генрихом Гейне. Легенда рассказывает о крестьянке Жизель, умершей от неразделенной любви. Впервые балет поставили на сцене в 1841 году, в этом году легендарной постановке выполняется 180 лет.

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