Канада передаст 200 млн доз вакцин от коронавируса другим странам – Трюдо

“Канада передаст в фонд COVAX до конца 2022 года не менее 200 млн доз. Это включает в себя немедленное обязательство предоставить до 10 миллионов доз вакцины Moderna. Канада будет продолжать уделять приоритетное внимание обмену избыточными дозами через механизм COVAX, чтобы обеспечить доставку вакцин тем, кто в них больше всего нуждается”, – говорится в релизе.

Кроме того, Канада планирует передать $15 млн на поддержку создания центра передачи технологий в Южной Африке – инициативы по разработке и производству мРНК-вакцин в Африке.

“Мы знаем, что для того, чтобы покончить с пандемией у себя дома, мы должны работать над тем, чтобы покончить с ней повсюду. Вместе с нашими партнерами по G20 Канада продолжит работу, чтобы завершить глобальную борьбу с COVID-19, обеспечить равный доступ к вакцинам во всем мире и построить более здоровое и безопасное будущее для всех”, – подчеркнул Трюдо.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По состоянию на 14 октября в мире сделали более 7 млрд прививок от коронавируса. Вакцинация стартовала в 184 странах.

По данным ООН, самый низкий охват населения вакцинацией в Африке. По состоянию на 13 октября в Бурунди и Эритрее не началась вакцинация от COVID-19.

США объявили 26 октября, что отсрочат получение 33 млн доз вакцины Moderna для собственных нужд, чтобы их купили страны Африканского союза.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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