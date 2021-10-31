 

ГК “КОРТРОС” вошла в пятерку надежных застройщиков России

31.10.2021, 17:34, Разное
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Основные показатели ГК “КОРТРОС” демонстрируют устойчивый рост. По итогам 2020 года выручка девелопера выросла до 32,5 миллиарда рублей, в первом полугодии она составила 15,6 миллиарда.

При составлении рейтинга Forbes учитывал три параметра: массовое жилье, бизнес-класс и элитное жилье. Компании оценивались по сумме выручки за 2020 год и первое полугодие 2021 года.

“За год пандемии выручка девелоперов выросла минимум на четверть”, – отмечает Forbes.

Лидером в категории массовое жилье стала группа компаний “ПИК”. Ее выручка за 2020 год превысила 294 миллиарда рублей. Первое место в категории жилья бизнес-класса стала ГК “Донстрой” с выручкой 120,7 миллиарда рублей за прошлый год. ГК “КОРТРОС” заняла в этой категории пятое место. В элитном жилье лидером стала компания Capital Group.

Группа компаний “КОРТРОС” создана в 2015 году. Девелопер работает в восьми регионах, проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. За 16 лет компания возвела 3,24 миллиона квадратных метров жилья.

На российском рынке недвижимости ГК “КОРТРОС” стала первопроходцем по внедрению “умных технологий”. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.

Девелопер ориентируется на успешный мировой опыт и использует его в своих проектах. Группа участвует в государственных, региональных и ведомственных программах жилищного строительства и эффективно использует механизмы частно-государственного партнерства.



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