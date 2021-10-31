 

Бузова отреагировала на отмену спектакля с ее участием во МХАТе

31.10.2021, 17:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова отреагировала на отмену спектакля в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Горького с ее участием из-за низкого спроса на билеты.

«Уважаемый МХАТ. Желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки как были на спектакле с моим участием», – написала Бузова в своем Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ВЗГЛЯД).

Ранее генеральный директор МХАТа Владимир Кехман принял решение перенести спектакль «Чудесный грузин», показ которого был запланирован на 2 ноября, на неопределенный срок из-за плохих продаж билетов в период карантина.

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией отреагировал на сообщение о переносе спектакля МХАТ имени Горького «Чудесный грузин», в котором играет певица и телеведущая Ольга Бузова.

В июне громкой премьерой МХАТа стало представление с участием Ольги Бузовой, которая сыграла в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Худрук МХАТа Эдуард Бояков признался, что театр «хайпанул» на том, что решил пригласить артистку в спектакль о Сталине.

По его словам, это стало «удавшимся экспериментом», а «стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы».

20 июля пресс-атташе МХАТа Виктория Мусина-Пушкина сообщила, что Московский художественный академический театр им. Горького доволен реакцией зрителей на спектакль «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой, театр не планирует менять или снимать постановку под давлением критиков.

Как следует из данных сайта госзакупок, МХАТ им. Горького заключил контракт с певицей Ольгой Бузовой на два показа спектакля «Чудесный грузин», где она исполнила роль певицы Бэллы Шанталь, 17 и 18 сентября. За исполнение роли певице предназначен гонорар в размере 234 тыс. рублей.



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